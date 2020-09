Emotionele boodschap van Estelle Bergkamp wordt opgepikt in Engeland

De transfer van Donny van de Beek naar Manchester United vervult zijn vriendin Estelle Bergkamp van trots. De dochter van Dennis Bergkamp plaatst op een Instagram een foto van zichzelf en Van de Beek, inclusief een speciale boodschap voor haar vriend. "Liefste, ik ben zo trots op je", schrijft Estelle. "Ik ben trots op alles wat je tot nu toe hebt bereikt en op alles wat nog gaat komen. Ik zal altijd aan je zijde staan en ik zal je altijd steunen, zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Ik kan niet wachten om terug te keren in Engeland en samen met jou onze droom in vervulling te laten gaan. Veel liefs."

De 24-jarige Estelle woonde al jarenlang in Engeland. Haar vader speelde tussen 1995 en 2006 voor Arsenal; zelf zag Estelle het levenslicht in 1996. Haar boodschap heeft ruim 25.000 likes ontvangen en is daarmee het meest gelikete bericht dat ze ooit op haar Instagram-pagina plaatste. Haar post is zelf opgepikt door The Sun: de Engelse krant spreekt van een 'emotioneel' bericht. Van de Beek reageert zelf onder de foto: 'Hou van jou." Ook spelersvrouwen als Mikky Kiemeney van Frenkie de Jong en AnneKee Molenaar van Matthijs de Ligt laten een liefdevolle boodschap achter.

Donderdag vertelde Van de Beek in De Telegraaf al dat zijn vriendin hem kan helpen om het Engels beter onder de knie te krijgen. "Mijn Engels is oké, maar niet bijzonder. Ik kan het allemaal simpel vertellen. Estelle kan me wat dat betreft helpen, want zij is in Engeland opgegroeid en heeft zelfs een Engels accent", zei de ex-middenvelder van Ajax, die sprak van een 'nieuw avontuur' dat hij samen met zijn vriendin aangaat en waar ze 'ongelooflijk veel zin' in hebben.