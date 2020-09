Nederland - Polen: mogelijke opstellingen, aanvang en live-uitzending

Het Nederlands elftal begint vrijdagavond aan het nieuwe Nations League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Polen. Het is de eerste wedstrijd van Oranje sinds het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach. Onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges moeten de eerste punten in de wacht worden gesleept in een lege Johan Cruijff ArenA.

Rommelige voorbereiding

Zonder het coronavirus zouden de internationals de voorbereiding achter de rug hebben en waren alle Europese competities al lang en breed opgestart. Nu zitten de meeste internationals nog middenin de voorbereiding, terwijl anderen pas net terug zijn van vakantie. Het is dan ook de vraag hoe fit de selectie van Lodeweges is en hoe lang sommige spelers in actie kunnen komen. De voorbereiding op de komende duels met Polen en Italië is allesbehalve ideaal. Op het vertrek van Koeman zat niemand te wachten bij de KNVB, al kreeg men in Zeist wel een vermoeden dat een breuk eraan zat te komen toen Barcelona afscheid nam van Quique Setién. Nadat Koeman zijn droombclub al twee keer eerder had geweigerd, kon hij de clubleiding van de Catalanen niet opnieuw ‘nee’ verkopen en maakte hij zijn vertrekwens bekend.

Terwijl de bond op zoek moet naar een nieuwe bondscoach, staan de eerste duels in de Nations League voor de deur. Koeman had vlak voor zijn vertrek nog wel de Oranje-selectie samengesteld. Onbedoeld zorgt de Barcelona-trainer voor nog meer onrust binnen de selectie, want achter de schermen wordt hard gewerkt aan een transfer van Georginio Wijnaldum van Liverpool naar het Camp Nou. Het valt te bezien of en op welke manier de transferperikelen van invloed zijn op de reserve-aanvoerder van het Nederlands elftal. Normaliter was de zomerse transferperiode op 31 augustus ten einde gekomen, maar door de coronacrisis is alles anders. Zo heeft het kunnen gebeuren dat Donny van de Beek deze week, pendelend tussen Amsterdam en Zeist, zijn transfer naar Manchester United heeft kunnen afronden.

De wijzigingen in de Nations League en het programma van Oranje

De opzet van de Nations League kent enkele wijzigingen ten opzichte van de eerste editie. Lees artikel

Blessures en afwezigen

Behalve het vertrek van Koeman en de transferperikelen heeft Oranje ook te maken met een aantal afwezigen. Matthijs de Ligt is vorige maand geopereerd aan zijn schouder en zal naar verwachting nog een aantal maanden nodig hebben om volledig te herstellen. De 21-jarige Juventus-verdediger vomde onder Koeman het centrum van de achterhoede samen met Virgil van Dijk. Door zijn afwezigheid had Stefan de Vrij, in Italië gekozen tot beste verdediger van het afgelopen seizoen in de Serie A, waarschijnlijk de kans in het centrum gekregen. Donderdag meldde de KNVB echter dat de mandekker geblesseerd is geraakt en huiswaarts is gekeerd. Niet voor het eerst haakt de verdediger af op een belangrijk moment. België – Nederland (1-1) van oktober 2018 blijft daardoor voorlopig zijn laatste interland. De KNVB heeft laten weten dat er geen vervanger wordt opgeroepen, al trainde Teun Koopmeiners donderdag wel eenmalig mee. Na die training kreeg Lodeweges een nieuwe tegenvaller te verwerken, want Denzel Dumfries heeft het trainingskamp van Oranje verlaten omdat hij op het punt staat om vader te worden. De aanvoerder van PSV ontbreekt daardoor voor het duel met Polen, maar mogelijk sluit hij zaterdag weer aan. Er werd al rekening gehouden met dit scenario; Kenny Tete werd derhalve aan de Oranje-selectie toegevoegd.

De spoeling in de achterhoede was al dun, daar Daley Blind zich ook moest afmelden. De Ajax-verdediger ligt voorlopig uit de roulatie nadat in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC zijn inwendige defibrillator af ging. Blind kon zelfstandig het veld verlaten en onderzoeken moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Ajax heeft laten weten dat het naar omstandigheden goed met Blind gaat. Hij wacht de uitslagen van de onderzoeken af voordat hij weer op het trainingsveld verschijnt. Patrick van Aanholt liep in juli al een schouderblessure op in een wedstrijd van Crystal Palace, waardoor hij voorlopig aan de kant staat en er niet bij kan zijn. De afwezigheid van dit vijftal biedt kansen aan anderen. Zo zitten Perr Schuurs, Owen Wijndal en de pas achttienjarige Mohamed Ihattaren voor het eerst bij de definitieve Oranje-selectie. Schuurs en Wijndal, beiden twintig jaar oud, kwamen vorig seizoen nog in actie voor Jong Oranje. Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Davy Pröpper, Tonny Vilhena, Jeroen Zoet en Wout Weghorst zaten wel in de voorselectie, maar hebben de schifting niet overleefd.

Doordat er voor Lodeweges weinig keus overblijft in de verdediging, kreeg hij donderdag de vraag of hij de debutanten in de selectie ook daadwerkelijk durft te laten debuteren. “Natuurlijk durf ik ze op te stellen, anders zou ik ze niet selecteren. Ik ben niet bang om ze er direct in te zetten”, aldus Lodeweges, die vindt dat het drietal een goede indruk heeft achtergelaten tijdens de trainingsweek. “Met Mo Ihattaren hebben we zeg maar tussen de linies getraind en je kan zien dat hij daar feeling voor heeft”, vertelt de interim-bondscoach. “Perr is op zijn manier heel eager en open, hij luistert naar alles en wil overal van meepikken”, zo klinkt het. Over Wijndal: “Dat is een goed mannetje, met een mooi linkerpootje. Die is lekker aan het warmdraaien. Eerst was hij wat schuw in het begin, maar hij komt op temperatuur.” Lodeweges zit vrijdag voor het eerst als eindverantwoordelijke bij het Nederlands elftal op de bank. Dat brengt enige spanning met zich mee, zo vertelde hij donderdag eerlijk tijdens de persconferentie. “De groep is niet nieuw voor mij, maar het is toch een nieuwe situatie. En Ronald (Koeman, red.) vond dat destijds ook spannend, en ik ook. Hij heeft me nog een appje gestuurd en me succes gewenst."

Net als bij Oranje zijn er ook bij Polen verschillende spelers niet bij. De belangrijkste afwezige heet Robert Lewandowski. De sterspeler won eind vorige maand de Champions League met Bayern München en heeft rust gekregen van bondscoach Jerzy Brzeczek. Ook buitenspeler Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire) en centrumspits Adam Buksa (New England Revolution) ontbreken. Hun Amerikaanse clubs wilden hen niet naar Europa laten afreizen in verband met de coronamaatregelen. In aanloop naar de wedstrijd van vrijdagavond sprak Brzeczek met veel respect over het Nederlands elftal. “Nadat Nederland niet van de partij was op het EK en het WK, kwalificeerde het zich eindelijk weer voor het EK. Ik denk dat ze een van de topfavorieten zijn voor de medailles”, zo werd hij geciteerd door Voetbal International. “Ze hebben erg goede spelers die bij Europese topclubs spelen, we zijn ons bewust van hun kwaliteiten. Het wordt geen makkelijke wedstrijd, maar dit soort wedstrijden helpt ons alleen maar bij onze ontwikkeling als team.”

Vermoedelijke opstellingen

Jasper Cillessen was eerste keeper onder Koeman en de verwachting is dat ook Lodeweges voor hem kiest tussen de palen. In de achterhoede wordt het puzzelen. Lodeweges gaf aan dat hij het best zou aandurven om een van de debutanten vanuit de basis te laten starten. Het Algemeen Dagblad neemt vrijdag in de krant Wijndal mee in de vermoedelijke opstelling. Het centrum zou dan bestaan uit Virgil van Dijk en Nathan Aké, terwijl op de rechtsbackpositie Hans Hateboer de meest logische optie is. Joël Veltman zou ook als rechtsback kunnen spelen, maar Lodeweges benadrukte in aanloop naar het duel dat hij in de ex-Ajacied een centrumverdediger ziet. “Ik heb Veltman als centrale verdediger geselecteerd voor Oranje. Hij kan ook als rechtsback uit de voeten, maar Brighton heeft hem volgens mij ook als centrale verdediger gehaald”, aldus de trainer.

Mocht Lodeweges het nog niet aandurven met Wijndal vanaf de eerste minuut, dan zou Aké nog als linksback uit de voeten kunnen. Het centrum zou in dat geval gevormd kunnen worden door Veltman en Van Dijk, of Schuurs en Van Dijk. Schuurs heeft de volledige voorbereiding met Ajax meegedraaid en heeft meer minuten in de benen dan Veltman. “Er is een aantal spelers dat weinig heeft gedaan en anderen die veel hebben gedaan. Daar moet je mee uitkijken. Voor een gedeelte hangt de opstelling daar wel vanaf”, zei Lodeweges, geciteerd door Voetbal International. “Wie is er nou echt fit, wie kan een hele wedstrijd aan en wie niet? De jongens uit de Eredivisie hebben vijf weken voorbereiding erop zitten, dus die zijn getraind.”

Op het middenveld heeft Lodeweges meer te kiezen. Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum waren onder Koeman de vaste namen en het lijkt erop dat de interim-bondscoach aan die spelers vasthoudt. Leroy Fer, Kevin Strootman, Donny van de Beek en Mohamed Ihatteren zullen dan moeten hopen op een invalbeurt. In de voorhoede mag Memphis Depay een basisplaats verwachten, net als Quincy Promes en Steven Bergwijn. Luuk de Jong en Ryan Babel beginnen naar verwachting op de bank.

Mogelijke opstelling Nederland (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, Van Dijk, Aké, Wijndal; De Roon, F. De Jong; Promes, Wijnaldum, Bergwijn; Depay.

Mogelijke opstelling Polen (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Karbownik; Goralski, Krychowiak; Szymanski, Zielinski, Grosicki; Piatek.

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen Nederland en Polen in de eerste speelronde van de Nations League begint vrijdagavond 4 september om 20.45 uur. Het duel wordt live uitgezonden op het open kanaal en is dus voor iedereen toegankelijk. De voorbeschouwing op NPO1 begint om 20.20 uur. Het wordt de eerste interland voor Oranje sinds 19 november vorig jaar, toen Estland met 5-0 werd verslagen in de EK-kwalificatie. De laatste keer dat Nederland en Polen tegenover elkaar stonden was in juni 2016. Door goals van Georginio Wijnaldum en Vincent Janssen werd met 1-2 gewonnen. De andere ontmoeting in de poule van Oranje gaat tussen Italië en Bosnië & Herzegovina en gaat op hetzelfde moment van start.