Hoe werkt de Nations League ook alweer en tegen wie speelt Oranje?

De Nations League gaat deze week weer van start. Na een voor Oranje succesvol eerste seizoen heeft de UEFA besloten om het toernooi iets anders op te zetten. Het Nederlands elftal, dat indruk maakte door onder leiding van de inmiddels naar Barcelona vertrokken bondscoach Ronald Koeman de finale te halen, zal weinig merken van de veranderingen. Het eerste Nations League-seizoen riep veel vragen op bij de fans en ook rond de tweede editie zijn er genoeg vragen te beantwoorden. Hoe gaat het toernooi in zijn werk en wie zijn de tegenstanders van Nederland?

Oranje kijkt terug op een geslaagde eerste editie van de Nations League. In een loodzware poule met Duitsland en Frankrijk werd op verrassende en indrukwekkende wijze de eerste plaats bemachtigd. Nederland plaatste zich voor de Final Four in Portugal. In de halve finale werd in de verlenging afgerekend met Engeland. Door een eigen doelpunt van Kyle Walker en een treffer van Quincy Promes werden the Three Lions met 3-1 opzij gezet. In de finale was gastland Portugal de tegenstander. Gonçalo Guedes tekende na een uur spelen voor het enige doelpunt van de finale, waardoor Portugal de geschiedenisboeken in ging als eerste winnaar van de Nations League.

De elf basisspelers van Oranje voor de Nations League-finale tegen Portugal

Met de komst van de Nations League werd het aantal oefenwedstrijden drastisch verminderd. Landen spelen in het toernooi in competitieverband tegen op papier gelijkwaardige tegenstanders, wat in het eerste seizoen mooie krachtmetingen opleverde. De UEFA stelde een miljoenenbonus voor de winnaars in het vooruitzicht en het toernooi is een vangnet voor landen die zich via de reguliere kwalificatiecampagne niet direct plaatsen voor het EK. De Nations League bleek in meerdere opzichten een schot in de roos.

Na een evaluatie met de 55 voetbalbonden heeft de UEFA besloten om de opzet van de Nations League aan te passen. De wens om nog minder (zinloze) oefenwedstrijden te spelen werd ontvangen bij de Europese voetbalbond. Door het landentoernooi iets anders in te delen, wordt het aantal oefenduels verminderd. Het aantal wedstrijden in de Nations League wordt met de nieuwe opzet vergroot van 138 naar 162, waardoor het toernooi ook een hogere commerciële waarde krijgt. Het succesvolle concept van de Final Four blijft onveranderd; de vier winnaars van League A spelen tijdens de eindronde nog steeds tegen elkaar om de eindzege.

Net als de afgelopen editie van de Nations League zijn de 55 deelnemende landen ingedeeld in vier verschillende divisies: A, B, C en D. De indeling van deze divisies zijn bepaald aan de hand van de prestaties van het afgelopen Nations League-seizoen. De divisies zijn op een andere manier ingedeeld dan bij de eerste editie van de Nations League. De divisies A, B en C tellen in 2020/21 16 landen, divisie D telt 7 landen. Door de uitbreiding van twaalf naar zestien landen, blijven Duitsland, Polen, Kroatië en IJsland in divisie A. Deze landen eindigden als laatste in hun poule en zouden derhalve degraderen naar divisie B. Door de nieuwe opzet worden die landen dus gespaard.

Indelingen Divisie A, B, C en D

Divisie A : Portugal (titelhouder), Nederland, Engeland, Zwitserland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Bosnië & Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden, Kroatië, Polen, Duitsland, IJsland.

Landen worden verdeeld in vier groepen van vier. De groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four. In juni 2021 worden dan twee halve finales, een troostfinale en finale gespeeld. De UEFA wijst een van de vier finalisten aan als gastland. De landen die als nummer vier eindigen in hun divisie degraderen naar divisie B.

Divisie B : Rusland, Oostenrijk, Wales, Tsjechië, Schotland, Noorwegen, Servië, Finland, Slowakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Bulgarije, Israël, Hongarije, Roemenië.

Landen worden verdeeld in vier groepen van vier. De groepswinnaars promoveren naar divisie A. De landen die als nummer vier eindigen in hun divisie degraderen naar divisie C.

Divisie C : Griekenland, Albanië, Montenegro, Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Cyprus, Estland, Slovenië, Litouwen, Luxemburg, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië.

Landen worden verdeeld in vier groepen van vier. De groepswinnaars promoveren naar divisie C. Slechts twee landen degraderen naar divisie D. De vier landen die als laatste eindigen in hun poule, spelen onderling play-offs om te bepalen wie zich handhaaft en wie degradeert.

Divisie D : Gibraltar, Faeröer, Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

De landen worden verdeeld in een groep van vier en een groep van drie.

Nations League als vangnet voor WK 2022

De winnaar van de Nations League plaatst zich niet voor het WK van 2022 in Qatar. Wel zijn er via de Nations League tickets te verdienen voor het mondiale eindtoernooi. Net als voor het uitgestelde EK, waarin via de play-offs van de Nations League vier tickets te verdienen waren, werkt het toernooi ook voor het WK als vangnet voor landen die zich niet weten te plaatsen via de reguliere kwalificatieroute. Echter, waar er voor het EK nog vier tickets te verdienen zijn in de play-offs van de Nations League, is de kans op WK-kwalificatie via het UEFA-toernooi een stuk kleiner.

Er stromen namelijk maar twee deelnemers vanuit de Nations League door naar de play-offs voor de Europese WK-kwalificatie. Alle tien de groepswinnaars van de WK-kwalificatie plaatsen zich direct voor het eindtoernooi in Qatar. De tien nummers twee en de twee beste landen uit de Nations League die niet bij de bovenste twee eindigden in de WK-kwalificatie, strijden onderling om drie WK-tickets. De twaalf landen worden opgesplitst in drie groepjes van vier, die een halve finale en een finale spelen. De play-offs vinden plaats in maart 2022.

Nederland in Groep 1, Divisie A

Waar Oranje in de eerste editie van de Nations League nog was ingedeeld bij Duitsland en Frankrijk, heeft het deze jaargang in Groep 1 met Bosnië & Herzegovina, Polen en Italië drie tegenstanders. De groepswinnaars uit Divisie A spelen in september of oktober 2021 om de winst van het toernooi.

De indeling van Divisie A

Programma Nederlands elftal

4 september 20.45 uur Nederland - Polen

7 september 20.45 uur Nederland - Italië

11 oktober 18.00 uur Bosnië & Herzegovina - Nederland

14 oktober 20.45 uur Italië - Nederland

15 november 18.00 uur Nederland - Bosnië & Herzegovina

18 november 20.45 uur Polen - Nederland

Wat zijn de voordelen voor de voetbalbonden en nationale teams?

In gesprek met de UEFA hebben voetbalbonden en bondscoaches laten weten dat vriendschappelijke interlands weinig competitie met zich meebrengen. De Nations League zorgt voor wedstrijden met meer waarde en competitie. Bovendien creëert de Europese bond een duidelijke kalender en structuur voor nationale teams. Voor toplanden staat er met de finales nog wat meer op het spel. Landen die lager geklasseerd zijn hebben het doorgaans moeilijk in oefenwedstrijden, daar zij vaak spelen tegen landen van een hoger niveau. Die teams leren niets van het regelmatig verliezen van wedstrijden, terwijl ze in de Nations League een betere kans hebben om te winnen, zo klinkt de uitleg van de UEFA.

Wat zijn de voordelen voor de supporters?

Waar in Nederland het stadion nog regelmatig uitverkocht raakt bij vriendschappelijke interlands, is dat bij andere landen vaak niet het geval. In de Nations League staat er meer op het spel, waardoor wedstrijden interessanter zijn. Ook omdat er gespeeld wordt tegen landen van hetzelfde kaliber. In ieder even jaar word teen EK of WK georgeniseerd, de oneven jaren worden opgevuld met de Nations League. “Voetbal draait om competitie en net zoals in het clubvoetbal wordt aan het einde van ieder seizoen een land kampioen”, aldus de UEFA.

Eist de nieuwe opzet meer van spelers en clubs?

Nee. De Nations League en EK-kwalificatie worden op een dergelijke manier ingevuld waardoor de afspraken over de internationale speelkalender niet worden geschonden. De UEFA probeert de balans tussen clubvoetbal en de interlands zo goed mogelijk te bewaken. Volgens de UEFA moet de vernieuwde opzet van de Nations League er juist voor zorgen dat er minder gevraagd wordt van de spelers, doordat zij op hun eigen niveau spelen tegen gelijkwaardige tegenstanders.

Betekent dit het einde van vriendschappelijke interlands?

Het aantal vriendschappelijke interlands zal afnemen. Hoewel de Nations League ter vervanging is voor vriendschappelijke interlands, is er op de speelkalender nog meer dan genoeg ruimte voor oefenduels. In aanloop naar toernooien als het EK en WK krijgen landen de kans om te oefenen. De UEFA vindt het belangrijk dat landen ook nog de kans krijgen om in actie te komen tegen teams van andere confederaties.

Kalender Nations League 2020/21