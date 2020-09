‘Real Madrid denkt aan terugkoopclausule in deal met Manchester United’

Sergio Reguilón maakte afgelopen seizoen op huurbasis een sterke indruk bij Sevilla. De linksback was een belangrijke schakel in het elftal van los Rojiblancos dat uiteindelijk de Europa League veroverde en LaLiga afsloot op een vierde plek. De 23-jarige verdediger keert voor het aankomende seizoen normaal gesproken terug naar Real Madrid, waar hij nog vastligt tot medio 2023. Trainer Zinédine Zidane zou echter nog altijd zijn twijfels hebben bij de kwaliteiten van Reguilón, waardoor een nieuw vertrek voor de hand ligt.

AS meldt donderdagochtend dat Zidane ook voor aankomend seizoen de voorkeur wil geven aan Ferland Mendy en oudgediende Marcelo, waardoor Reguilón pas op de derde plek in de pikorde zou komen te staan. Reguilón zelf, die donderdagavond zijn debuut kan maken voor de Spaanse nationale ploeg, staat daarom open voor een vertrek en heeft een aantal opties.

Bovengenoemde sportkrant uit Madrid somt op dat Juventus, Tottenham Hotspur en Napoli in de afgelopen periode allemaal hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Reguilón. Zijn oude club Sevilla en Manchester United zouden op dit moment echter de beste papieren voor de komst van de vleugelverdediger in handen hebben, waarbij the Red Devils een streepje voor lijken te hebben. Sevilla is namelijk niet in staat om Reguilón meer te bieden dan een nieuwe huurperiode, terwijl hij op Old Trafford wel een langlopend contract kan signeren.

De Engelse grootmacht, die woensdagavond Donny van de Beek verwelkomde als eerste grote aanwinst voor aankomend seizoen, is op zoek naar versterkingen voor de linksbackpositie. Manager Ole Gunnar Solskjaer kan momenteel alleen beschikken over Luke Shaw en de jonge Brandon Williams, waardoor een extra optie gewenst is. Reguilón zou gecharmeerd zijn van de aanbieding uit Manchester, aangezien hij vrijwel verzekerd is van een basisplaats als hij inderdaad de stap maakt.

Als de deal doorgaat, is er volgens de berichtgeving sprake van een transfersom van 25 à 30 miljoen euro. De clubleiding van Real Madrid lijkt het overigens niet helemaal eens te zijn met Zidane wat betreft de potentie van Reguilón. Voorzitter Florentino Pérez en co denken er naar verluidt namelijk over na om een terugkoopclausule op te laten nemen in een eventuele deal voor Reguilón. De Koninklijke deed dit eerder ook toen het Álvaro Morata naar Juventus liet vertrekken, waarna het hem een jaar na het lichten van deze optie doorverkocht aan Chelsea.