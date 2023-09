Neville maakt zich zorgen om Man United na ‘paniekaankoop’ Ten Hag

Zaterdag, 2 september 2023 om 16:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:55

Gary Neville is verrast dat Manchester United op Deadline Day besloot om Sergio Reguilón van Tottenham Hotspur te huren. Naast de Argentijn kon manager Erik ten Hag vrijdag ook Sofyan Amrabat (huur), Altay Bayindir en Jonny Evans verwelkomen. Na een teleurstellende seizoenstart en blessures in de defensie werden the Red Devils gedwongen om zich op de slotdag van de transferwindow nog te versterken.

De komst van Reguilón is het gevolg van de blessures van Luke Shaw en Tyrell Malacia. Shaw is de vaste linksback onder Erik ten Hag, maar hij liep afgelopen week een spierblessure op en zal langere tijd niet inzetbaar zijn. Malacia moest vanwege een knieblessure de voorbereiding laten schieten en heeft nog helemaal geen wedstrijd gespeeld dit seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het huren van Reguilon is zeker een reactie op de blessures van Shaw en Malacia, het is meer een paniekaankoop dan het inlijven van Amrabat”, zegt Neville als analist bij Sky Sports. “Ik was drie weken geleden bezorgd dat het contracteren van Mason Mount, André Onana en Rasmus Hojlund United niet beter had gemaakt. Het niveau dat ze op de mat leggen is ver beneden verwachting en zorgwekkend te noemen."

"Ik denk niet dat een United-fan had verwacht dat we in de buurt van Manchester City zouden komen, maar wat we wilden was dichter bij Arsenal komen en ervoor zorgen dat we boven Chelsea, Liverpool en alle andere clubs blijven. Dat is het probleem op dit moment", vervolgt Neville. "Ik denk dat United beter zal worden, maar ik maak me toch iets meer zorgen dan een paar weken geleden.

Over de komst van Amrabat is Neville wel enorm te spreken. “Ik denk dat je bij hem niet kan spreken over een paniekaankoop, want United wilde hem al vanaf dag één hebben. Het middenveld van United leek de afgelopen duels een groot probleem Met Amrabat heeft Ten Hag nu denk ik een type speler die hij altijd al heeft gewild.”

Amrabat werd vlak voor middernacht op Deadline Day gepresenteerd als nieuwe speler van United. De Engelse grootmacht huurt de 27-jarige middenvelder in eerste instantie voor tien miljoen euro van Fiorentina. United heeft daarna een optie tot koop voor 25 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan mogelijke bonussen