Man United doet zaken met Tottenham en presenteert zesde zomeraanwinst

Vrijdag, 1 september 2023 om 17:52 • Bart DHanis • Laatste update: 17:56

Manchester United is druk bezig op de slotdag van de transferperiode. De club van manager Erik ten Hag heeft Sergio Reguilón een paar uur voor het sluiten van de markt nog gecontracteerd. De linksachter komt op huurbasis over van Tottenham Hotspur. Reguilón is na Altay Bayindir de tweede speler die vrijdag wordt gepresenteerd door United, naar alle verwachting komt Sofyan Amrabat daar vrijdagavond nog bij.

De komst van Reguilón is het gevolg van de blessures van Luke Shaw en Tyrell Malacia. Shaw is de vaste linksback onder Erik ten Hag, maar hij liep afgelopen week een spierblessure op en zal langere tijd niet inzetbaar zijn. Malacia moest vanwege een knieblessure de voorbereiding laten schieten en heeft nog helemaal geen wedstrijd gespeeld dit seizoen.

Lang leek het erop dat United zich ging versterken met Marc Cucurella. The Red Devils en Chelsea waren al bijna rond over een tijdelijke overstap, tot Cucurella woensdag aan de aftrap verscheen in het Carabao Cup-duel met AFC Wimbledon (2-1 winst). Als United Cucurella in de winter had willen terugsturen naar Chelsea, dan had hij niet meer verkocht of verhuurd kunnen worden aan een andere club door Chelsea. Spelers mogen namelijk maar voor maximaal twee clubs spelen in één seizoen.

Reguilón speelde nog geen minuut in deze voetbaljaargang en is daarom de nieuwste aanwinst van United. De Engelse recordkampioen was drie seizoenen geleden al geïnteresseerd in de linkervleugelverdediger, maar hij koos toen voor Tottenham. In Londen kwam hij tot dusver 67 keer in actie voor zijn club. Hierin wist hij twee keer te scoren en negen assists af te leveren.