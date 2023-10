Ten Hag moet sterspeler missen en ontvangt blessure-update over Amrabat

Donderdag, 19 oktober 2023 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:47

Casemiro is zaterdag niet van de partij wanneer Manchester United het opneemt tegen Sheffield United. The Red Devils communiceren via de officiële kanalen dat de Braziliaan een lichte blessure heeft opgelopen tijdens de afgelopen interlandperiode. De middenvelder is in Brazilië gebleven om aan zijn herstel te werken. Sofyan Amrabat lijkt, net als Sergio Reguilón, wél beschikbaar voor de partij van zaterdag.

Casemiro was tegen zowel Venezuela (1-1) als Uruguay (2-0 nederlaag) verzekerd van een basisplaats. De controleur deed tegen de Venezolanen 78 minuten mee en stond tijdens de nederlaag tegen de Uruguayanen negentig minuten op het veld.

Toch blijkt Casemiro niet in staat om het zaterdag op te nemen tegen Sheffield. Wat de 'lichte blessure' precies inhoudt, maakt Man United niet bekend, al gaat het volgens de Manchester Evening News om een enkelkwetsuur. Ondanks die tegenvaller lijkt Ten Hag het niet lang te hoeven stellen zonder de Braziliaan. Hij wordt volgende week alweer terugverwacht op trainingscomplex Carrington.

De Champions League-ontmoeting op Old Trafford met FC Kopenhagen moet hij echter wel laten schieten, daar hij tijdens de nederlaag tegen Galatasaray 2-3 een rode kaart pakte en dus geschorst is. Casemiro zit niet in de lekkerste fase van zijn clubcarrière. Na zijn rode prent tegen Galatasaray werd de voormalig Real Madrid-ster tegen Brentford in de rust gewisseld voor Christian Eriksen. Een fout van Casemiro leidde de 0-1 van Mathias Jensen in. In blessuretijd wist Scott McTominay puntenverlies te voorkomen met een spectaculaire dubbelslag (2-1).

Amrabat

Goed nieuws voor Ten Hag is dat Amrabat wél klaar lijkt om zaterdag te spelen tegen Sheffield. De Marokkaans international moest de interlands tegen Ivoorkust en Liberia nog laten schieten wegens een niet nader genoemde blessure. Het was nog onzeker of de controleur kon spelen tegen the Blades, maar gezien zijn deelname aan de groepstraining lijkt hij 'gewoon' inzetbaar.

Mede vanwege blessureleed posteerde Ten Hag Amrabat eerder ook op de linksbackpositie, en met succes. Zo werd zijn optreden in het EFL Cup-duel met Crystal Palace (3-0 winst) door de Daily Mail beloond met een 8.

Ten Hag heeft er zaterdag nóg een optie bij voor de linkerkant van de verdediging. De oefenmeester zag Reguilón namelijk ook weer deelnemen aan de groepstraining. De Spanjaard moest de laatste vier duels missen, maar lijkt klaar voor zijn rentree tegen de hekkensluiter van de Premier League.