Philipp Max legt keuze voor PSV uit: ‘Ik wil ook weleens de bal hebben’

PSV heeft een grote slag geslagen op de transfermarkt met het aantrekken van Philipp Max. De linksback werd nog niet zolang geleden met een aantal grote Europese clubs in verband gebracht, maar John de Jong wist na een lange zoektocht kordaat te handelen en de transfer in korte tijd af te ronden. In de perszaal van het Philips Stadion werd de nieuwe aanwinst gepresenteerd aan de pers en Voetbalzone was erbij om alvast kort kennis te maken.