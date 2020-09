Ten Hag broedt op opmerkelijke positie voor miljoenenaankoop

Ajax haalde deze zomer Mohammed Kudus naar de Eredivisie. De Amsterdammers betaalden negen miljoen euro aan het Deense FC Nordsjaelland, waar de Ghanees als middenvelder annex aanvaller fungeerde. Erik ten Hag is erg blij met de komst van Kudus en ziet in de miljoenenaankoop zelfs een mogelijke linkervleugelverdediger voor Ajax.

Nicolás Tagliafico is de eerste keus bij Ajax, maar de linksback aast op een transfer. Het Parool analyseert dat Lisandro Martínez de eerste vervanger zou zijn van Tagliafico. De 23-jarige Argentijn is nu echter nodig in het centrum van de verdediging op de plek van Daley Blind, die tijdens de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC (1-0) naar de grond ging omdat zijn defibrillator afging.

Ten Hag kan opteren voor de zeventienjarige Devyne Rensch, terwijl Sergiño Dest eveneens als linksback kan spelen. De oefenmeester broedt echter op nog een ander idee, namelijk Kudus omturnen tot linksback. "De backs zijn tegenwoordig spelverdelers, die rol zou Kudus aankunnen", stelt Ten Hag tegenover Het Parool.

De coach van Ajax was na het duel met Hertha BSC al lovend over de kwaliteiten van de aankoop. “Ik heb hetzelfde gezien als jullie. Het was, denk ik, een uitstekend optreden van Kudus. Hij moet nog zoeken en uitvinden hoe hij zich moet positioneren. Maar als hij verder wordt geïntegreerd in onze speelwijze, dan groeit hij naar een nóg hoger niveau."