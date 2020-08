Gouden Schoen-winnaar Immobile verzilvert recordseizoen met 36 doelpunten

Ciro Immobile lijkt van zins om zijn loopbaan af te gaan sluiten bij Lazio. De Romeinen melden maandagochtend namelijk via de officiële kanalen dat de dertigjarige spits zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract. Immobile heeft zijn nog tot medio 2023 doorlopende verbintenis met twee jaar verlengd en ligt daardoor nu tot medio 2025 vast in het Stadio Olimpico.

Het nieuws over Immobile’s contractverlenging werd maandagochtend bekendgemaakt door Lazio-directeur Stefano De Martino: “Het is een professionele keuze, maar ook een vanuit het hart. We wilden het meteen bekendmaken, aangezien het nieuws pas een paar uur geleden bekend werd. Dat was belangrijk omdat Immobile wordt gevolgd door de allergrootste clubs, daar hij de houder van de Gouden Schoen is.”

Immobile heeft net het meest succesvolle seizoen uit zijn loopbaan achter de rug. De 39-voudig international van Italië werd voor de derde keer Capocannoniere van de Serie A en evenaarde met zijn indrukwekkende totaal van 36 doelpunten het record van Gonzalo Higuaín. “Lazio onderstreept met deze daad zijn verlangen om door te bouwen op het afgelopen seizoen en de selectie te versterken, een zaak waar in de komende dagen meer updates over zullen komen”, vervolgt De Martino.

“Immobile heeft er met deze daad voor gekozen om zich voor het leven aan Lazio te verbinden. Hij is een professional die altijd beter wil worden en hij wil de lat wat betreft zijn persoonlijke doelstellingen zeker nog hoger leggen.” Immobile genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Juventus en speelde daarna voor onder meer Genoa, Torino, Borussia Dortmund en Sevilla. Lazio, de nummer vier van het afgelopen Serie A-seizoen, pikte hem in 2016 voor een kleine vier miljoen euro op in Spanje.