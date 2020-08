PSV helpt ADO Den Haag uit de brand na vertrek Lex Immers

Dante Rigo verdedigt komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid de clubkleuren van ADO Den Haag. Volgens het Algemeen Dagblad is de club uit de Hofstad namelijk dicht bij het aantrekken van de 21-jarige middenvelder van PSV. Rigo gaat voor één seizoen gehuurd worden door ADO.

Het is niet de eerste keer dat PSV besluit Rigo te verhuren, want vorig seizoen werd de Belg namelijk al tijdelijk gestald bij Sparta Rotterdam. Hij kwam toen in alle competities tot achttien wedstrijden voor de Kasteelclub, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Rigo heeft onder nieuwbakken PSV-trainer Roger Schmidt geen zicht op speeltijd en mag zodoende opnieuw verhuurd worden.

Voor ADO is de jongeling een welkome versterking, daar de club onlangs plotseling afscheid nam van clubicoon Lex Immers. Bovendien lijkt trainer Aleksandar Rankovic komend seizoen te kiezen voor een 4-4-2-systeem en daarmee een versterkt middenveld, waardoor Rigo een grote kans lijkt te hebben op speeltijd.