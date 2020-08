Oranje-selectie uitgebreid tot 24 man vanwege privé-omstandigheden

Kenny Tete is zekerheidshalve toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels van komende maand met Polen (4 september) en Italië (7 september). De inzetbaarheid van Denzel Dumfries is onzeker vanwege privé-omstandigheden, waardoor interim-bondscoach Dwight Lodeweges de selectie van Oranje heeft uitgebreid met één speler.

Tete behoorde aanvankelijk al tot de voorselectie, maar viel op het laatste moment af ten faveure van Dumfries en Hans Hateboer. De rechterverdediger van Olympique Lyon zal zich maandag echter toch melden in Zeist, omdat onzeker is of Dumfries Oranje van dienst kan zijn tegen Polen en Italië.

Onduidelijk is wat de privé-omstandigheden van Dumfries precies inhouden, maar hij liet deze week ook al verstek gaan voor een trainingskamp van PSV in Duitsland. Daardoor miste hij de vriendschappelijke wedstrijd van zaterdag tegen Hertha BSC (0-4 overwinning).

De 24-koppige selectie van Oranje:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City).

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Perr Schuurs (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Leroy Fer (Feyenoord), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Quincy Promes (Ajax).