Jürgen Klopp trekt boetekleed aan na mislukte strafschoppenserie

Liverpool moest de Community Shield zaterdagavond op Wembley aan Arsenal laten. Nadat beide teams in de reguliere speeltijd één keer hadden gescoord, trok de regerend landskampioen in de strafschoppenserie die direct volgde aan het kortste eind door een misser van Rhian Brewster. Manager Jürgen Klopp neemt de jongeling na afloop niets kwalijk en trekt zelf het boetekleed aan.

Brewster begon de wedstrijd als reserve, maar werd in de 92ste minuut alsnog binnen de lijnen gebracht door Klopp. De twintigjarige aanvaller verving Georginio Wijnaldum met het oog op de strafschoppenserie die zou volgen, maar het plan flopte volledig. Brewster miste als enige een penalty, zijn inzet trof de lat, waardoor Arsenal aan de haal ging met de Community Shield.

"Dit zal absoluut geen negatieve gevolgen hebben voor Rhian. Als iemand schuld heeft, ben ik het wel", stelt Klopp Brewster na afloop gerust in gesprek met diverse Engelse media. De Duitse oefenmeester had de jongste spits ingebracht omdat die te boek staat als een strafschoppenspecialist. "Ik wilde hem graag een penalty laten nemen, omdat hij een echte afmaker is en veel vertrouwen heeft. Vandaag lukte het helaas niet."

"Dit soort dingen gebeurt nu eenmaal. We moeten hier allemaal van leren en laten zien dat we kunnen omgaan met tegenslagen", vervolgt Klopp, die nogmaals benadrukt dat het verlies van Liverpool niet te wijten is aan de misser van Brewster. "Als niet hij maar een ander had gemist, zou het ook een thema zijn geweest. Je kunt als voetballer nu eenmaal een strafschop missen. Ik heb hem eerlijk gezegd niet eerder een penalty zien missen, maar dat het mogelijk is, is vandaag wel gebleken."