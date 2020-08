Van der Sar wakkert vuurtje verder aan: ‘Zet de drukpersen maar vast aan…’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Edwin van der Sar heeft zaterdag de geruchten over een terugkeer van Luis Suárez nog wat verder aangewakkerd. De algemeen directeur van Ajax deed de broertjes Sam en Nick eerder op de zaterdag al de belofte dat zij het shirt mochten uitreiken bij een eventuele komst van Suárez of Lionel Messi, waarna commercieel directeur Menno Geelen reageerde met de woorden: ‘Geef jij of Marc mij dan wel tijdig een seintje svp. Dan bestel ik er (nu wel) genoeg!” De reactie van Van der Sar liet niet lang op zich wachten: “Komt goed Menno en zet de drukpersen maar vast aan…”

Komt goed Menno en zet de drukpersen maar vast aan... https://t.co/Y2XFXlOBwo — Edwin van der Sar (@vdsar1970) August 29, 2020

Van der Sar: ‘Als Suárez of Messi naar Ajax komt, mogen jullie shirt uitreiken’