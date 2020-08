Elia verbaasd over Bruggink: ‘Dat heb ik in m’n leven nog nooit meegemaakt’

Eljero Elia tekende onlangs een tweejarig contract bij FC Utrecht en de 33-jarige aanvaller maakte daarmee zijn rentree in de Eredivisie officieel. De van Istanbul Basaksehir afkomstige aanvaller werd in de weken voordat hij definitief in de Domstad neerstreek ook nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer bij zijn oude clubs ADO Den Haag en FC Twente. Elia onthult zaterdag op het YouTube-kanaal Day1 dat hij inderdaad gesprekken heeft gevoerd met de Hofstedelingen en de Tukkers, maar uiteindelijk meer perspectief zag bij FC Utrecht.

“Ik heb uit respect met ADO gesproken, ze wilden mij alle mogelijkheden geven om mijn sociale netwerk uit te breiden. Ze zouden mij een team geven dat mijn profiel business-wise zou upgraden. Ze wilden alles doen ik wat ik wilde. Mo (Mohammed Hamdi, red.), de technisch directeur van ADO, heeft er alles aan gedaan om mij daar te krijgen. Ze hebben me gebeld, ze hebben me gestalkt: ‘Ellie, je moet zo snel mogelijk op gesprek komen’”, legt hij uit over de toenaderingen met ADO.

Elia was tegelijkertijd in gesprek met FC Twente, de club waar hij na zijn vertrek bij ADO in 2007 twee jaar speelde. De Enschedeërs wilden hem in eerste instantie een proeftraining laten afwerken, maar lieten daarna weten toch in gesprek te willen gaan: “Ik zei toen: ‘Als ik in Nederland ben, laat ik het weten.’ Mijn zaakwaarnemer heeft vervolgens een bericht gestuurd en daarna hebben we drie dagen niets gehoord. Totdat in de media langskwam dat FC Utrecht interesse heeft in Elia. De dag nadat dat online was gekomen, kregen we meteen bericht: ‘Wil je nog op gesprek komen?’”

Van een overeenstemming met FC Twente zou het uiteindelijk niet meer komen en Elia zag tot zijn verbazing hoe FOX Sports-analist Arnold Bruggink zijn situatie besprak op tv: “Het ligt er echt aan voor welk salaris hij komt. Elia is een speler van de buitencategorie. Als hij voor het geld gaat spelen waar de rest ook voor speelt, dan moet hij komen. Je moet er niet extra voor gaan betalen”, stelde Bruggink destijds. “Ik heb nog nooit in m’n leven meegemaakt dat een journalist op een tv-zender over voetbal gaat praten over geld, over wat een speler moet gaan verdienen”, reageert Elia daar nu verontwaardigd op. “Maar wat ik denk, Jan Streuer (technisch directeur FC Twente, red.) en Bruggink zijn vrienden van elkaar. Hij heeft tegen Bruggink gezegd: ‘Dit moet je zeggen.’ Ik heb nog nooit een journalist horen praten over het geld dat een speler moet verdienen. Als ik geld wilde hebben was ik wel naar het buitenland gegaan of bij Istanbul Basaksehir gebleven. Ik wil gewoon plezier in het voetbal hebben.”

Elia dacht daarom in eerste instantie aan een terugkeer naar ADO, maar realiseerde zich daarna dat hij er nog niet klaar voor is om ‘vechtvoetbal’ te spelen: “Voordat je echt voetbal kan gaan spelen moet je eerst vechtvoetbal spelen en je hebt minder kwaliteit, dus je moet gewoon genoegen nemen met wat je hebt. Daarom is mijn keuze niet op ADO gevallen en dat heb ik eerlijk gezegd. En bij FC Twente was het hetzelfde: er komen allemaal leenspelers en je weet niet wat je kan verwachten.” Bij FC Utrecht zag Elia wel een goed team staan en de club kwam ook met een ‘strak plan’ om hem te overtuigen: “Daarom is mijn keuze op FC Utrecht gevallen. Dat ze misschien wat meer kunnen betalen is iets extra’s, maar dat is niet mijn hoofddoel geweest. Ik weet dat ik met mijn kwaliteit een grote steen kan bijdragen aan het team en het team kan helpen. En nu lees je overal op het internet: ‘Eljero is een geldwolf, Eljero dit, Eljero dat...’”