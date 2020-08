Lex Immers heeft meteen optie in Nederland: ‘Hij is van harte welkom’

NAC Breda denkt aan de komst van Lex Immers. De middenvelder annex valse spits liet afgelopen week zijn contract met ADO Den Haag ontbinden en staat op 34-jarige leeftijd open voor een nieuwe uitdaging, al dan niet in combinatie met een stevig salaris. Maurice Steijn, trainer van NAC, kent Immers nog goed van hun gezamenlijke periode in de Hofstad en zou een hereniging toejuichen. “Ik zal niet ontkennen dat ik Lex Immers er graag bij wil hebben.”

“Ik heb hem meteen een appje gestuurd omdat ik het vervelend voor hem vond. Lex is mijn aanvoerder geweest bij ADO, ik ken hem echt heel goed. Het zou voor ons zeer zeker een optie zijn”, zegt Steijn in BN De Stem. De oefenmeester ziet de routinier zonder meer als een aanvulling voor zijn selectie. “Hij kan meerdere posities goed invullen en heeft scorend vermogen. Lex is bij mij van harte welkom.”

“We hebben even contact gehad, daar is het tot nu toe bij gebleven”, verzekert Steijn, die zaterdagavond officieel zijn debuut maakt in het thuisduel met Jong AZ. “Het is allemaal erg vers. Maar ik zal niet ontkennen dat ik hem er graag bij zou willen hebben. We zijn eerder bezig geweest met Johnatan Opoku en Zian Flemming.” Opoku vertrok echter naar De Graafschap en Flemming koos voor Fortuna Sittard.

Het tot 2022 doorlopende contract van Immers bij ADO werd met wederzijds goedvinden ontbonden. Hij had in de voorbereiding gemerkt dat hij geen onomstreden basisspeler zou zijn. Het vertrek van Tom Beugelsdijk en het gevoel dat ADO om financiële redenen niet onwelwillend stond tegenover zijn vertrek maakte dat hij de beslissing nam. Immers debuteerde in 2007 in de hoofdmacht van ADO. In totaal kwam hij, met tussenpozen, acht seizoenen uit voor ADO. In 258 duels scoorde hij 49 keer.