Ziyech overtreft zichzelf met nieuwste bolide van zeker 415.000 euro

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech heeft er opnieuw een fraaie auto bij. VDM Cars meldde in juli reeds dat de middenvelder van Chelsea de nieuwe eigenaar was van een Audi RS6-R (van ongeveer 317.000 euro) en nu jubelt het bedrijf op Instagram dat de spelmaker een Rolls-Royce Cullinan Black Badge in het bezit heeft. Topgear kan de exacte prijs van de bolide niet vaststellen, maar geeft aan dat de reguliere Cullinan 415.225 euro kost. Ook Autowereld meldt deze prijs voor de basisversie van de Cullinan. 'Tel daar dus een zakcentje of twee bij op', zo klinkt het. Eerder liet de ex-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax via zijn sociale media al eens zien een Lamborghini Urus van 300.000 euro te hebben gekocht.