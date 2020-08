‘Daar ben ik niet mee bezig, ik richt me nu helemaal op Ajax’

Juventus is volgens sportjournalist Luca Fiorino, verbonden aan onder meer Eleven Sports Italia, nog steeds in de markt voor Sergiño Dest. La Vecchia Signora zou zelfs een eerste bod voorbereiden op de rechtsback van Ajax. Dest zelf is momenteel niet geïnteresseerd in een tussentijds vertrek bij Ajax, zo laat hij weten na afloop van de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Hertha BSC.

"Daar ben ik op dit moment niet mee bezig", zo beantwoordt Dest een vraag van het Duitse persbureau ANP over de aanhoudende transfergeruchten rondom zijn persoon. "Ik richt me nu helemaal op Ajax. Ik doe mijn uiterste best om hier beter te worden." Dest deed dinsdagavond negentig minuten mee bij Ajax en de pas negentienjarige vleugelverdediger lijkt ook als basisspeler aan het nieuwe Eredivisie-seizoen te beginnen.

‘Ajax weet van aanhoudende interesse en stelt vraagprijs vast’

Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf rondom het oefenduel met Hertha BSC toe dat er beweging is rondom enkele spelers van Ajax, zonder daarbij specifiek in te gaan op namen. "Voor sommige spelers is altijd belangstelling. Een paar spelers staan er goed op, voor één speler is redelijk serieuze interesse. Wie dat is? Dat zal vanzelf blijken", zei de sportbestuurder in gesprek met Ziggo Sport. Naast Dest worden ook Donny van de Beek, Nicolás Tagliafico en André Onana al enige tijd in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam.

Volgens de informatie van Fiorino heeft Ajax de vraagprijs voor Dest bepaald op dertig miljoen euro. De sportjournalist voegt eraan toe dat Overmars tijdens de onderhandelingen met Juventus weleens een hoger bedrag kan eisen. Dest leek enkele maanden geleden op weg naar Bayern München, dat naar verluidt tussen de 20 en 30 miljoen euro zou overhebben voor de flankspeler. Een definitieve deal met Ajax werd echter niet gesloten. De interesse van de Champions League-winnaar lijkt inmiddels behoorlijk bekoeld te zijn.