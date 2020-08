‘Suárez heeft teleurstellende boodschap voor Ajax en mikt op toptransfer’

Luis Suárez is niet van plan om deze zomer terug te keren bij Ajax, zo schrijft het Spaanse Sport maandagavond. De 33-jarige spits heeft van de nieuwe Barcelona-trainer Ronald Koeman te horen gekregen dat hij niet voorkomt in de toekomstplannen, waardoor een zomers vertrek voor de hand ligt. Ondanks dat Suárez nog altijd ‘sterke verbondenheid’ voelt met Ajax, is een rentree op de Nederlandse velden momenteel niet aan de orde.

De naam van Suárez wordt afgelopen week sterk gelinkt aan een overstap naar Ajax. De Amsterdammers zouden zelfs al geïnformeerd hebben bij Barcelona én de entourage van de Uruguayaanse spits. Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, heeft volgens Sport van Suárez te horen gekregen dat hij niet van plan is om op dit moment terug te keren naar Amsterdam. Aanvankelijk kreeg Overmars te horen dat Suárez nog bij Barcelona wilde blijven, maar nu hij geen deel uitmaakt van de plannen in Catalonië mikt hij op ‘andere competities’. De Telegraaf schreef vorige week al dat het voor Ajax een uiterst ingewikkelde operatie zou worden om Suárez terug te halen, alleen al vanwege zijn forse salaris.

Het nieuws dat Suárez ondanks een tot medio 2021 lopend contract mag vertrekken bij Barcelona, is namelijk niet onopgemerkt gebleven in Europa. Paris Saint-Germain zou de situatie van de spits nadrukkelijk in de gaten houden. De naam van Suárez zong twee jaar geleden al rond in de Franse hoofdstad, mede door de positieve verhalen van Neymar. Er wordt aangehaald dat tijdens de Champions League-finale bleek dat PSG momenteel een spits mist. Mauro Icardi werd weliswaar voor vijftig miljoen euro definitief overgenomen van Internazionale, maar bleef tijdens de eindstrijd tegen Bayern München (0-1 nederlaag) negentig minuten op de reservebank. Met Edinson Cavani nam PSG deze zomer tevens afscheid van een spits.

PSG heeft voorlopig nog geen concrete actie ondernomen om Suárez binnen te halen en wacht de ontwikkelingen rustig af. De Franse topclub is echter niet de enige gegadigde voor de Uruguayaan, want er zouden ook aanbiedingen vanuit de Premier League en Serie A op tafel liggen. Eerder werd zijn naam gelinkt aan Juventus, terwijl er ook aanbiedingen vanuit het Midden-Oosten en de Amerikaanse Major League Soccer zouden zijn binnengekomen. Sport claimt dat Suárez eerst met Barcelona in gesprek moet over het ontbinden van zijn doorlopende contract. Er wordt momenteel onderzocht hoe die verbintenis ontbonden kan worden.

Suárez werd in 2014 door Barcelona voor 81 miljoen euro overgenomen van Liverpool. In de afgelopen zes seizoenen kwam de Zuid-Amerikaanse aanvaller tot 283 duels namens de club, met 198 doelpunten en 109 assists als resultaat. Dat Koeman met een telefoontje van ‘minder dan een minuut’ duidelijk maakte dat Suárez niet meer in de plannen voorkomt bij Barcelona, zou tot grote teleurstelling geleid hebben bij de spits. Er was dus nauwelijks ruimte voor vragen of voor een serieus gesprek; Koeman zou slechts zijn boodschap hebben verkondigd. Suárez is van mening dat er niet op die manier dient te worden omgegaan met een voetballer die zich jarenlang heeft ingezet voor de club, meldde Cadena COPE.