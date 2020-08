Internazionale maakt einde aan geruchten over Antonio Conte

De toekomst van Antonio Conte was de afgelopen weken nadrukkelijk onderwerp van gesprek en de vorig jaar aangestelde trainer werd alweer in verband gebracht met een snel vertrek bij Internazionale. Dinsdagavond is echter duidelijk geworden dat Conte ook aankomend seizoen de touwtjes in handen zal hebben bij de nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen.

Inter laat namelijk via de officiële kanalen weten dat Conte een ‘constructief gesprek’ heeft gehad met de clubleiding. Volgens verschillende Italiaanse media heeft de oefenmeester drie uur om de tafel gezeten met eigenaar Steven Zhang, waarbij de voornaamste plooien zijn gladgestreken. “De fundering is gelegd om het project samen een vervolg te geven”, zo voegen i Nerazzurri toe in de korte verklaring.

Conte liet in de afgelopen weken meerdere malen publiekelijk zijn onvrede blijken over de gang van zaken in Milaan. "Op persoonlijk vlak is het een zeer zwaar jaar geweest", verklaarde hij bijvoorbeeld begin deze maand in een interview met Sky Italia. "Daarnaast hebben mijn spelers zeer weinig waardering gekregen voor het werk dat ze hebben verricht, wat eigenlijk ook voor mij geldt. Vanuit de club zijn we totaal niet in bescherming genomen. Op alle vlakken is groei mogelijk bij deze club, op het veld maar zeker ook daarbuiten. Topclubs zouden voor meer bescherming moeten zorgen, daar gaan we zeker nog over praten. Ik wil de president spreken, al is hij op dit moment in China."

Het bericht over het aanblijven van Conte betekent een einde van de geruchten over een voortijdig einde van zijn dienstverband. De vorig jaar bij Juventus vertrokken Massimiliano Allegri werd nadrukkelijk naar voren geschoven als Conte’s opvolger, maar zal nog even geduld moeten hebben als hij in de toekomst bij de stadgenoot van zijn oude werkgever AC Milan aan de slag wil.

Conte’s doelstelling voor het aankomende seizoen zal het veroveren van de Scudetto zijn. Inter eindigde het afgelopen seizoen uiteindelijk op een punt van kampioen Juventus, dat in de laatste wedstrijden al wel zeker was van de landstitel. Voor de aankomende voetbaljaargang werd met Achraf Hakimi alvast een speler aangetrokken die perfect in Conte’s 3-5-2-systeem lijkt te passen.