Ajax-talenten maken indruk op Ten Hag en zetten grote uitslag neer

Ajax heeft wederom een oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afgesloten. Het overwegend jonge elftal van trainer Erik ten Hag won dinsdagmiddag op Sportpark De Toekomst met maar liefst 5-2 van het Duitse Holstein Kiel. Halverwege de ontmoeting had Ajax al een 4-0 voorsprong te pakken. Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp waren allebei tweemaal trefzeker. De Amsterdamse club won eerder in de voorbereiding al van Wolfsberger AC (0-2) en Red Bull Salzburg (1-4).

Ten Hag gaf in de vriendschappelijke wedstrijd basisplaatsen aan onder meer Traoré, Ekkelenkamp, Noa Lang, Carel Eiting, Kenneth Taylor en de gebroeders Jurriën en Quinten Timber. Van de vertrouwde gezichten waren alleen Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez van de partij. De rest van de spelers die normaal het basisteam vormen komen dinsdagavond in actie tegen Hertha BSC. De veranderingen hadden echter geen negatieve invloed op het spel van Ajax, dat al in de derde minuut op voorsprong kwam. Traoré strafte geblunder in de verdediging van Holstein Kiel genadeloos af en zorgde daarmee voor de ideale start van de thuisspelende ploeg.

Halverwege de eerste helft zat het jeugdige Ajax op rozen. De mee opgekomen verdediger Devyne Rensch combineerde er op los met Traoré, die de bal op maat meegaf aan de jonge Ajacied. Rensch bleef alleen voor de keeper van de Duitser ijzig koel en verdubbelde de voorsprong van Ajax met een geplaatste schuiver in de hoek. De derde Ajax-treffer volgde na ruim een halfuur spelen. De weggesprinte Lang werd in het strafschopgebied onderuitgehaald, waardoor de bal op de stip ging. Traoré schot vervolgens onberispelijk raak vanaf elf meter. Twee minuten voor rust bracht Ekkelenkamp de stand op 4-0. De doelman van de Duitsers redde nog bekwaam op een afstandsschot, maar in de rebound was de middenvelder alsnog trefzeker.

Ekkelenkamp was duidelijk in vorm dinsdagmiddag, want na een uur spelen volgde zijn tweede treffer van de oefenwedstrijd. Een voorzet van Kenneth Taylor kwam enigszins gelukkig terecht bij de middenvelder, die net op tijd was om de uitkomende doelman te verschalken. Op dat moment had de trefzekere Rensch al plaatsgemaakt voor Lisandro Magallán. In de slotfase deden Janni Serra (71ste minuut) en Fin Bartels (88ste minuut) iets terug voor Holstein Kiel, dat verder nauwelijks in het stuk voorkwam in Amsterdam. Om 20.00 uur begint voor Ajax de volgende oefenwedstrijd, ditmaal tegen Hertha BSC. Later deze week volgen nog oefenduels met Eintracht Frankfurt (29 augustus) en 1. FC Union Berlin (30 augustus).