PSV meldt komst van Mvogo en mogelijk vertrek van tweetal

Yvon Mvogo vervolgt zijn loopbaan bij PSV, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen bekend. De 26-jarige sluitpost wordt de komende twee seizoenen gehuurd van RB Leipzig, waar hij zijn contract vlak voor zijn vertrek tot medio 2024 verlengde. Mvogo heeft de medische keuring doorstaan en staat dinsdag voor het eerst op het trainingsveld met de selectie van trainer Roger Schmidt.

“Ik hoop bij PSV te kunnen tonen dat ik er klaar voor ben om bij een topclub eerste keeper te worden. Alle betrokken partijen hebben bewust voor een verhuur van twee seizoenen gekozen. Dat geeft rust, maar het geeft tevens aan dat ze het bij PSV in me zien zitten. Het is aan mij om dit vertrouwen waar te maken”, geeft Mvogo te kennen. De tweevoudig Zwitsers international speelde sinds 2017 voor RB Leipzig, dat hem overnam van Young Boys en waar hij tot negentien optredens in de hoofdmacht kwam.

Het verlengen van zijn aanvankelijk tot medio 2021 lopende contract was voor RB Leipzig een voorwaarde om mee te werken aan een tijdelijk vertrek. “Het zorgde voor een aantrekkelijke constructie voor ons. Ze hebben meegedacht en daar zijn we erg blij mee”, zo licht technisch manager John de Jong toe. De nieuwe trainer Roger Schmidt zou vanwege zijn meevoetballende kwaliteiten Mvogo graag aan zijn selectie hebben willen toevoegen. De Jong: “Mvogo is een veelzijdige doelman die direct de concurrentie aan kan.”

Mvogo lijkt er zelf van overtuigd te zijn dat hij eerste doelman kan worden, aangezien hij volgens berichten uit Duitsland voor deze overgang kiest om in beeld te blijven bij de Zwitserse nationale ploeg. Met Lars Unnerstall, Jeroen Zoet en Hidde Jurjus heeft PSV momenteel al drie doelmannen onder contract staan, al lijken twee laatstgenoemden op weg richting de uitgang. “Voor Jurjus is concrete belangstelling en met Zoet hebben we eerder al afspraken gemaakt over zijn toekomst.”

“Hij heeft bij ons aangegeven dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur en daar hebben we respect voor”, vervolgt De Jong over Zoet. “Jeroen heeft namelijk een flinke staat van dienst, hij was basisspeler in drie kampioensploegen. Wij moeten echter wel verzekerd blijven van meerdere goede doelmannen. We hebben Robbin Ruiter aan Willem II verkocht en door de komst van Mvogo zijn we nog steeds voorbereid op eventuele mutaties in het keepersbestand.”