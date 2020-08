Ajax verdient ‘flink deel’ terug na vertrek van miskoop van 12,5 miljoen euro

Razvan Marin staat op het punt om Ajax te verruilen voor Cagliari, zo weet De Telegraaf te melden. Mike Verweij, Ajax-watcher voor de krant, schrijft op Twitter dat de Amsterdammers een ‘flink deel’ van de transfersom die een jaar geleden aan Standard Luik betaald werd terugzien. Ajax telde 12,5 miljoen euro neer om de Roemeense middenvelder binnen te halen.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam, is er tevens in geslaagd om een doorverkooppercentage in de overeenkomst met Cagliari te bedingen. Er werd maandag al melding gemaakt van de serieuze belangstelling van de Italiaanse club voor Marin, maar op dat moment was het nog onduidelijk of het om een definitieve- of een huurdeal zou gaan. Verweij meldt nu dat Ajax de Roemeense middenvelder gaat verkopen en dat er dus een ‘flink deel’ van de aan Standard Luik betaalde 12,5 miljoen euro terugverdiend wordt. Naar verluidt waren ook Club Brugge en Stade Rennes in de markt voor Marin.

Marin kwam afgelopen seizoen al niet in de plannen van Erik ten Hag voor en ook voor de komende jaargang leek hem een rol als reserve toebedeeld. Afgelopen zaterdag maakte hij al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Red Bull Salzburg (1-4 winst). De 24-jarige middenvelder werd een jaar geleden met hoge verwachtingen binnengehaald, maar wist daar nooit aan te voldoen. In het seizoen 2019/20 kwam hij tot tien competitiewedstrijden, waarin hij één assist leverde en twee gele kaarten pakte.

De 21-voudig Roemeens international vervolgt zijn loopbaan nu bij Cagliari, de nummer veertien van het afgelopen Serie A-seizoen. Op Sardinië treft Marin Gastón Pereiro, die PSV een halfjaar verruilde voor Cagliari. Hij is de achtste speler die Ajax deze zomer gaat verlaten, na Hakim Ziyech (Chelsea), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Benjamin van Leer (Sparta Rotterdam), Kik Pierie (verhuurd aan FC Twente), Danilo Pereira (verhuurd aan FC Twente), Ryan Babel (einde huurperiode) en Bruno Varela (einde huurperiode). Mogelijk gaan ook André Onana, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek de club nog verlaten.