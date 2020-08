Verrassende aanstelling van Guus Hiddink zorgt voor ‘mes in de rug’

Guus Hiddink maakte vrijdag wereldkundig dat hij aan de slag gaat als bondscoach én technisch directeur bij de nationale ploeg van Curaçao. De 73-jarige oefenmeester moet het stokje overnemen van Remko Bicentini, ondanks dat hij nog beschikte over een contract tot medio 2022. In gesprek met de Gelderlander zegt de voorganger van Hiddink niks te weten over zijn vertrek.

De 52-jarige Bicentini was sinds augustus 2016 bondscoach van het eiland, nadat in de vijf jaar daarvoor al als assistent bij de nationale ploeg van Curaçao werkzaam was geweest. Onder zijn bewind won het eiland in 2017 de Caribbean Cup, waarmee voor het eerst plaatsing voor de Gold Cup werd afgedwongen. Vorig jaar reikte Curaçao op het het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben zelfs tot de kwartfinale en Bicentini was in de veronderstelling dat hij komend jaar met zijn ploeg de weg richting het WK van 2022 zou inslaan.

De oefenmeester blikte bijvoorbeeld vrijdag nog met de Curaçao Chronicle en de Gelderlander vooruit op de WK-kwalificatie, waarin het eiland in de eerste fase moet afrekenen met de Britse Maagdeneilanden, Guatemala, Cuba en Saint Vincent en de Grenadines. Het lijkt erop dat Hiddink al de leiding zal hebben als op 8 oktober het duel met Saint Vincent en de Grenadines op het programma staat.

“Ik weet hier niets van”, reageert Bicentini in gesprek met de Gelderlander op de aanstelling van Hiddink. Dominique Pichel, journalist van het regionale dagblad, schrijft op Twitter dat het nieuws dat Bicentini via de media moest vernemen voelt als een ‘mes in de rug’. Het contract van de bondscoach bij de nationale ploeg van Curaçao liep nog door tot medio 2022 en het is nog niet bekend wat er nu met hem gaat gebeuren. Hedwiges Maduro gaat met Hiddink mee naar Curaçao als adviseur en moet volgens Het Parool vanaf 2021 de coaching op zich nemen.

"Ik dacht dat het een geintje was. Het viel echt enorm rauw op mijn dak. Er was in mijn ogen ook echt geen enkele aanleiding toe", zegt Bicentini tegenover het Algemeen Dagblad. Hij vermoedt dat de nieuwe bondsvoorzitter Shaheen Elhage achter zijn ontslag zit. "Ik weet niet wie hier achter zit, maar de nieuwe voorzitter heeft mij per brief aangegeven dat dit een besluit van het bestuur is, hij is de baas, terwijl ik op goede voet leef met de bestuursleden. Heel vreemd allemaal. Ik heb al veertien jaar, zolang ik voor de bond werkzaam ben, goed contact gehad met de bond. Dit klopt gewoon niet, er is met een dubbele agenda gewerkt."

"De spelers hebben allemaal van zich laten horen, mij gebeld toen ze dit bericht te horen kregen. Zij vinden dit ook niet kunnen, kijk naar wat we met z’n allen hebben opgebouwd. De spelers reageren vol ongeloof. We zijn als één familie. Ook belangrijke spelers als Cuco Martina, Eloy Room, Leandro Bacuna en onze spelersraad wisten van niks. Dat is raar, toch?", vervolgt de bondscoach van Curaçao. Bicentini sprak nog niet met Hiddink, die hij overigens graag als adviseur naast hem had gezien. "Nee, maar dat neem ik hem niet kwalijk, al weet Hiddink ook echt wel dat ik nog een contract tot en met 2022 WK Qatar heb, is het allemaal niet netjes wat er gebeurt, op zijn zachtst gezegd."