Dennis Johnsen laat Ajax achter zich voor opvallend buitenlands avontuur

Dennis Johnsen gaat Ajax verlaten voor een avontuur in Italië. Lorenzo Buconi, een Italiaanse journalist in dienst van transferexpert Gianluca Di Marzio, wist te melden dat Venezia in de markt is voor de 22-jarige Noorse vleugelaanvaller en Ajax Showtime schrijft dat hij ervoor gekozen heeft om een Italiaans avontuur aan te gaan. De club uit Venetië eindigde het afgelopen seizoen in de Serie B op de elfde plaats.

Zaakwaarnemer Ouanis Akachar liet zondag al aan Ajax Showtime weten dat de Noorse aanvaller op weg is richting de uitgang bij Ajax. “We zijn op zoek naar een vervolgstap in zijn carrière. Het is aan ons, aan Dennis en zijn familie om te beslissen wat de beste optie is. Ajax is bereid om mee te werken”, gaf Akachar te kennen. Gezien het tot 2021 lopende contract lag het niet voor de hand dat Johnsen Ajax andermaal op huurbasis zou gaan verlaten. Willem II was eveneens geïnteresseerd, maar hij verkiest Venezia boven aan langer verblijf in de Eredivisie.

Ajax nam Johnsen in 2017 voor 2,5 miljoen euro over van sc Heerenveen, dat hem op zijn beurt twee jaar eerder had weggehaald bij het Noorse Rosenborg BK. De voormalig jeugdinternational van Noorwegen werd tweemaal verhuurd: aan sc Heerenveen en PEC Zwolle. Voor die huurperiodes kwam Johnsen tot vijf optredens in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Voor Jong Ajax kwam hij aanmerkelijk vaker in actie, daar hij voor het belofenteam van de Amsterdammers in de Keuken Kampioen Divisie tot 9 doelpunten en 11 assists in 41 officiële wedstrijden wist te komen.

In de voorbije jaargang wist hij niet te voldoen aan de hooggespannen verwachtingen die de tijdelijke overgang naar PEC Zwolle met zich meebrachten, daar hij voornamelijk bankzitter was en in 25 officiële wedstrijden 2 doelpunten en 3 assists verzorgde. Nu lijkt Johnsen dus op weg naar een vertrek uit Nederland. Venezia speelt sinds 2017 in de Serie B en eindigde het voorbije seizoen op het tweede niveau van het Italiaanse voetbal als elfde. De club uit Venetië miste op vier punten deelname aan de play-offs om promotie naar de Serie A, maar eindigde tegelijkertijd slechts vijf punten boven een plek die verplichtte tot deelname aan de play-out richting de Serie C.