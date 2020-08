Perez verzucht: ‘Goede speler, maar het is allemaal een beetje voorspelbaar’

Jonathan de Guzman werd onlangs in verband gebracht met een terugkeer bij Feyenoord. De 32-jarige middenvelder zit zonder club na zijn vertrek bij Eintracht Frankfurt en zou zich dus transfervrij kunnen aansluiten bij de Rotterdamse club. Kenneth Perez denkt dat De Guzman een versterking zou zijn voor Feyenoord, maar is niet onder de indruk van de scouting van de club.

"Ik vind hem een goede speler, maar het is wel allemaal een beetje voorspelbaar", verzucht de Deense analist zaterdag bij FOX Sports. Perez wijst onder meer op de terugkeer van Leroy Fer, die vorig jaar door Feyenoord transfervrij werd opgepikt bij Swansea City. De Guzman doorliep een deel van de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde tussen 2005 en 2010 in de hoofdmacht van de havenclub, alvorens hij buitenlandse avonturen beleefde in Spanje, Wales, Italië en Duitsland. Volgens Perez zou hij Feyenoord wel ‘een kwaliteitsinjectie’ geven. "Kökcü en Fer zijn op dit moment zekerheidjes op het middenveld. Toornstra kan dan ook nog op het middenveld spelen, maar als Fer wegvalt, dan heb je niets meer achter de hand", waarschuwt de oud-middenvelder.

"Ik denk niet dat het versterken van het middenveld op dit moment prioriteit heeft voor Feyenoord", haakt collega-analist Arnold Bruggink in. "Fer is de meest controlerende speler op het middenveld, maar daarvoor heb je Toornstra, Diemers, Kökcü en Wouter Burger eventueel. Waarom zou je De Guzman dan halen?" Bruggink en Perez zijn het in elk geval met elkaar eens dat Feyenoord op dit moment vooral behoefte heeft aan versterking centraal achterin. "Is het geen optie dat als Feyenoord er niet in slaagt een geschikte centrale verdediger te halen, Fer naar achter wordt gehaald en De Guzman op het middenveld gaat spelen? Dan creëer je op die manier een extra optie", filosofeert Perez hardoop.

Bruggink is echter niet overtuigd, mede omdat De Guzman geen restwaarde zou hebben. "Hij zit relatief gezien aan het einde van zijn carrière en zal in de toekomst geen geld meer opleveren. Ik denk dat Feyenoord juist moet proberen om kapitaal te maken. Als je nu transfervrije spelers gaat halen zoals De Guzman, zullen er weer andere spelers buiten de boot vallen. Als je in plaats daarvan aan de gang gaat met die spelers, leveren ze over twee jaar weer geld op. Van De Guzman weet je dat het een tijdelijke oplossing is."