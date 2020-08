Bij Feyenoord vertrokken talent duikt plotseling op bij Arsenal

Salah Oulad M'Hand vervolgt zijn loopbaan bij Arsenal, zo maken the Gunners via de officiële kanalen bekend. De zeventienjarige aanvallende middenvelder had Feyenoord in februari achter zich gelaten en zat zodoende zonder club. Arsenal communiceert dat Oulad M’Hand deel gaat uitmaken van de zogenaamde Professional Development Phase, een ontwikkelingsprogramma.

Oulad M’Hand en zijn twee jaar jongere broertje Ismaïl lieten Feyenoord in februari achter zich, na een vermeend conflict tussen hun vader en de clubleiding. Naar verluidt hadden de talenten en hun familie te weinig vertrouwen in de plannen die Feyenoord met ze had. Kuiptalk speculeerde dat de houding van de vader van de broers tegenover de staf ook heeft bijgedragen aan het vertrek, al is het onduidelijk waar het precies is misgegaan. Na meerdere gesprekken met de clubleiding hadden de talenten en hun vader besloten om de stekker uit de onderhandelingen te trekken.

Er was vervolgens sprake van dat de oudste telg van de gebroeders Oulad M’Hand aan de slag zou gaan bij Ajax, maar hij is nu dus opgedoken bij Arsenal. Het is niet onduidelijk voor hoeveel jaar de aanvallende middenvelder heeft getekend bij the Gunners, maar zijn nieuwe werkgever spreekt op de officiële kanalen van een speler die bekendstaat vanwege ‘zijn snelheid en creativiteit’. Oulad M’Hand begon zijn prille loopbaan bij de amateurs van het Haagse VCS en kwam in 2012 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht.