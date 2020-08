Gert Kruys zet streep door terugkeer Wesley Sneijder in Eredivisie

Gert Kruys gelooft niet in een terugkeer van Wesley Sneijder in het profvoetbal. De trainer van amateurclub DHSC ziet de middenvelder af en toe meetrainen, maar heeft niet de indruk dat Sneijder zich volledig richt op een rentree in de Eredivisie. Sneijder voerde de voorbije maanden gesprekken met FC Utrecht en zei na te denken over het hervatten van zijn profloopbaan.

Sneijder verscheen eind vorige maand op de eerste training van DHSC, de club waar hij wilde werken aan zijn rentree. Hij is echter niet met grote regelmaat te zien op het trainingsveld. "Ik geloof niet dat Wesley gaat terugkeren bij FC Utrecht", vertelt Kruys kort voor de oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en sc Heerenveen, die om 21.00 uur begint, aan FOX Sports. "In alle eerlijkheid geloof ik daar niet in."

Kruys voegt eraan toe dat hij evenmin verwacht dat Sneijder op amateurbasis bij DHSC gaat spelen. "Wesley is met een aantal dingen bezig en wil op zakelijk gebied ook weer iets nieuws gaan doen. Afgelopen dinsdag heeft hij nog meegetraind, dat vind ik trouwens wel heel erg leuk. Het is wel iemand waarvan ik denk: nou, die kan je er wel bij hebben. Het is voor de rest van de groep heel tof als hij regelmatig meedoet. Maar het is niet zo dat hij bij DHSC gaat voetballen", maakt Kruys duidelijk.

Bij de eerste training beperkte Sneijder zich tot enkele overlegmomenten met de trainers. Kruys zei toen dat hij de kennis van Sneijder waardeert. "Ik zou gek zijn als ik niet gebruik ging maken van de knowhow van Wesley Sneijder", vertelde de voormalig trainer van onder meer SC Cambuur, FC Den Bosch, De Graafschap, FC Dordrecht, FC Volendam en Sparta Rotterdam. "Wesley heeft mij gevraagd om hier trainer te worden. Vanaf dat moment heb ik heel veel contact met hem. Ik maak gretig gebruik van zijn kijk op voetbal. Hij zal regelmatig hier zijn en gedeeltes van trainingen mee gaan doen."