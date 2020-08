Kohfeldt: ‘Over een paar dagen mag hij niet meer Nederlands praten met Davy’

Tahith Chong heeft een goede indruk gemaakt in zijn eerste wedstrijd voor Werder Bremen.De huurling van Manchester United beleefde woensdag in de gewonnen oefenwedstrijd tegen LASK Linz (1-4) zijn officieuze debuut voor zijn nieuwe club. Volgens BILD speelde Chong, die door trainer Florian Kohfeldt als rechtsbuiten was opgesteld, een overwegend goede wedstrijd.

Chong was soms onnauwkeurig in de passing, maar liet desondanks een 'positieve indruk' achter met zijn enthousiasme, zijn dribbels en zijn vele balcontacten. Eenmaal trok hij vanaf de rechterflank naar binnen om een schot af te vuren met zijn linkerbeen. BILD noemt die beweging 'de Arjen Robben' en stelt dat trainer Kohfeldt daar meer van wil zien bij Chong. "Tahith trok af en toe naar het midden. Dat is iets waar we nog meer aan moeten werken, want hij blijft nu nog te veel aan de zijkant", geeft Kohfeldt aan.

Zaterdag maakte de twintigjarige Chong officieel de overstap van Manchester United naar Werder Bremen. Hij heeft met Kohfeldt al gesproken over 'de fundamenten' in het spel van de club. "Maar we hebben het nog niet gehad over de details. Ik zal deze vrije dag gebruiken om individueel met hem in gesprek te gaan", doelt Kohfeldt op de vrije donderdag. "Je zag dat Tahith goed weet om te gaan met één-op-één-situaties, het overzicht bewaart en een goed schot heeft. Hij past goed in de ploeg."

Volgens de oefenmeester van de nummer zestien van het afgelopen Bundesliga-seizoen is er één ding waar Chong sowieso aan moet werken: zijn beheersing van de Duitse taal. Hij trekt nu nog te veel op met landgenoot Davy Klaassen, de aanvoerder van Werder. "We spreken hier Duits en Engels. Over een paar dagen mag hij niet meer Nederlands praten met Davy", lacht Kohfeldt.