‘Ten Hag is nog niet overtuigd, hij had liever een andere speler gehaald’

De KNVB meldde woensdag dat Perr Schuurs zijn debuut maakte in de voorselectie van Oranje. De twintigjarige verdediger is bij Ajax nog niet verzekerd van een basisplek, maar mag dus wel hopen op een uitverkiezing voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Italië. Valentijn Driessen begrijpt wel waarom de Ajacied in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal zit.

"Welke spelers leveren Feyenoord, PSV en AZ dan voor centraal achterin? Die zijn er niet", reageert de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast van de krant. Driessen begrijpt de verbazing, maar ziet weinig alternatieven. "Schuurs heeft zich absoluut nog niet bewezen, maar het is het logische gevolg van spelen bij Jong Oranje om door te stromen naar het grote Oranje, omdat men potentie ziet."

"En Matthijs de Ligt (geblesseerd aan zijn schouder, red.) is er natuurlijk niet bij. Dan moet er iemand doorschuiven", aldus Driessen. "Of hij in de definitieve selectie komt, moeten we afwachten. We hebben daar ook nog Stefan de Vrij en Nathan Aké. Dat lijkt me voldoende. En we hebben Daley Blind nog die linksback staat, maar ook centraal kan staan."

"Ik denk zelf dat hij er niet bij zal zitten, ik vind het ook heel vroeg. Hij maakt geen indruk van: nou, hier is een Oranje-international aan het werk", stelt Driessen vast. Ajax-watcher Mike Verweij voegt in de podcast toe dat de kenners veel potentie in Schuurs zien. "Maar hij heeft het nog niet laten zien. Erik ten Hag is nog niet helemaal overtuigd. Hij had ook liever een andere, buitenlandse speler. Winston Bogarde (oud-verdediger en assistent-trainer, red.) moet Schuurs nu gaan klaarstomen voor een basisplek, want normaal gesproken komt er geen andere rechter centrale verdediger."