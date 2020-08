FC Utrecht is nog niet klaar en hoopt Van Wolfswinkel te verleiden

FC Utrecht is nog niet klaar op de transfermarkt. Na het aantrekken van onder meer Mimoun Mahi en Eljero Elia is het niet ondenkbaar dat er nog een aanvaller wordt aangetrokken. Volgens Voetbal International is Ricky van Wolfswinkel in beeld om terug te keren naar Stadion Galgenwaard.

In Utrecht houdt men er serieus rekening mee dat Gyrano Kerk nog vertrekt. De aanvaller kon vorig jaar al een transfer maken, maar destijds koos hij voor een nieuw contract. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat er deze zomer met hem zou worden meegedacht bij een uitgaande transfer. Volgens het weekblad houdt men zowel in de kleedkamer als in de directiekamer rekening met een vertrek. Engeland of Duitsland lijkt de beoogde bestemming, mits er het juiste bedrag op tafel komt.

Bij een vertrek van Kerk houdt trainer John van den Brom genoeg opties over. Adrián Dalmau is eindelijk fit, terwijl hij ook de beschikking krijgt over Mahi en Elia. Laatstgenoemde komt transfervrij over van Istanbul Basaksehir en tekent naar verwachting voor twee seizoenen. Daarnaast beschikt Van den Brom ook nog over Nick Venema en Sander van de Streek. Mocht Kerk daadwerkelijk vertrekken, dan gaat technisch directeur Jordy Zuidam opnieuw de transfermarkt op, zo klinkt het.

Elia en Mahi zijn niet gehaald met oog op een eventueel vertrek van Kerk. Mocht laatstgenoemde een transfer maken dan wil Utrecht een topspits aantrekken. Daarbij wordt gedacht aan Van Wolfswinkel, wiens contract bij FC Basel eerder deze maand afliep. Naar verluidt informeerde FC Twente reeds bij de ex-spits van Vitesse, maar hij bleek niet haalbaar voor de Tukkers. De 31-jarige spits stond tussen 2009 en 2011 onder contract bij FC Utrecht en werd uiteindelijk voor circa vijf miljoen euro verkocht aan Sporting Portugal.