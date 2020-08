TOTO's tips: Depay schiet Lyon ten koste van Bayern naar de CL-finale

Met Olympique Lyon - Bayern München staat er een bijzondere ontmoeting op het programma in de Champions League. De Fransen baarden opzien door grootmachten Juventus en Manchester City uit te schakelen, terwijl de Duitsers genadeloos afrekenden met Chelsea en Barcelona. Nu staan Lyon en Bayern München tegenover elkaar en is de inzet niets minder dan de eindstrijd in het miljardenbal. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op de clash tussen de David en Goliath van dit Champions League-seizoen.

Toevalligerwijs was de laatste keer dat Olympique Lyon en Bayern München elkaar troffen ook een wedstrijd in de halve finale van de Champions League. Destijds (in het seizoen 2009/10) won Bayern over twee wedstrijden met 4-0 van Lyon. Onder meer David Alaba en Thomas Müller waren er toen al bij. Tevens was het de laatste keer dat een Nederlandse coach de eindstrijd van de Champions League haalde, in de persoon van Louis van Gaal.

Sindsdien heeft Bayern München langzaam een halve finale-trauma ontwikkeld. In 2013 werd de Champions League nog gewonnen door een goal van Arjen Robben op Wembley, maar daarna werd Bayern liefst vier keer uitgeschakeld in de halve finales. Achtereenvolgens waren Real Madrid (2014), Barcelona (2015), Atlético Madrid (2016) en opnieuw Real Madrid (2018) te sterk. De Duitsers zullen er niet gerust op zijn dat ze, met deze kennis in het achterhoofd, reuzendoder Oympique Lyon treffen.

Toch zal Bayern als topfavoriet worden beschouwd in de halve finale tegen Lyon. Kijkend naar de cijfers is dat terecht: de ploeg is in alle competities al 28 duels ongeslagen en won zelfs elk van de laatste negentien duels. In deze reeks maakte Bayern liefst 94 doelpunten, wat neer komt op een gemiddelde van 3,4 per wedstrijd. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan de historische 8-2 zege op Barcelona in de vorige ronde, de eerste keer ooit dat een ploeg zo vaak scoorde in een knock-outwedstrijd in de Champions League. De Duitse doelpuntenmachine draait, maar kan Lyon hem stoppen?

Tenslotte zullen veel ogen zijn gericht op Robert Lewandowski. De spits is altijd al iemand om rekening mee te houden, maar zal tegen Lyon extra scherp zijn. Lewandowski is namelijk op recordjacht: in zijn laatste acht Champions League-duels kwam hij telkens tot scoren, waarmee hij aan een historische reeks bezig is. Alleen Ruud van Nistelrooy (negen duels in 2003) en Cristiano Ronaldo (elf duels in 2018) vonden ooit in meer opeenvolgende wedstrijden het net.

