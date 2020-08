De Telegraaf: Frenkie de Jong deed warme aanbeveling

Alfred Schreuder zal de rechterhand van Ronald Koeman bij Barcelona worden, zo sijpelde maandag door. De 47-jarige trainer werd afgelopen seizoen als hoofdtrainer ontslagen bij TSG Hoffenheim en zit op dit moment zonder werkgever. Volgens de dinsdageditie van De Telegraaf heeft ook Frenkie de Jong een belangrijke rol in de naderende aanstelling van Schreuder in het Camp Nou gespeeld.

Het dagblad schrijft vandaag dat De Jong bij Barcelona ‘een warme aanbeveling’ voor Schreuder deed en dat de clubleiding daardoor welwillend staat tegenover zijn komst. De twee hadden immers al een meer dan uitstekende klik in hun gezamenlijke periode bij Ajax. Koeman herkent ook de kwaliteiten van Schreuder, ook al werkten de twee nooit eerder samen, en wil hem in Barcelona graag in zijn technische staf opnemen. Dat zal maandagavond tijdens de onderhandelingen tussen Koeman en algemeen directeur Òscar Grau ook ongetwijfeld de revue zijn gepasseerd.

Scheuder was bezig aan zijn eerste jaar bij Hoffenheim, waar hij tussen 2015 en 2018 reeds werkte als assistent van onder anderen Julian Nagelsmann. Daarna vervulde hij in Amsterdam de rol van assistent van Erik ten Hag bij Ajax, om vervolgens terug te keren naar Duitsland. In juni werd Schreuder verrassenderwijs aan de kant geschoven.

Onder leiding van Schreuder won Hoffenheim twaalf van de dertig competitieduels, wat neerkomt op veertig procent. Alleen zijn voorganger Nagelsmann had een hoger winstpercentage als trainer van Hoffenheim in de Bundesliga: 43 procent. Eerder was de ex-speler van onder meer RKC Waalwijk, NAC Breda en Feyenoord trainer van FC Twente en assistent-trainer van Vitesse.