Joe Hart (33) heeft verrassende transfer naar Engelse top te pakken

Joe Hart gaat zijn carrière vervolgen bij Tottenham Hotspur. Fabrizio Romano, werkzaam voor Sky Italia en the Guardian, The Times, Sky Sports en de BBC maken melding van een akkoord tussen the Spurs en de transfervrije 33-jarige doelman. Hart zou momenteel zijn medische keuring ondergaan bij de nummer zes van het afgelopen Premier League-seizoen.

Het is aannemelijk dat Hart zich in Noord-Londen moet gaan opmaken voor een rol als stand-in voor Hugo Lloris. Die rol werd de afgelopen zes jaar vertolkt door Michel Vorm, maar de 36-jarige Nederlandse doelman heeft Tottenham met een afgelopen contract achter zich gelaten. Romano meldt dat de club tevens overweegt om spoedig met Lloris om de tafel te gaan om over het verlengen van zijn 2022 lopende contract te praten. Manager José Mourinho heeft met Paulo Gazzaniga nog een derde doelman in zijn selectie.

The Times schrijft dat Tottenham de 75-voudig international gekozen heeft als tweede doelman om aan het zogenaamde homegrown player quota (minimaal aantal in Engeland opgeleide spelers) te kunnen voldoen. Hart zou wel fors moeten inleveren ten opzichte van zijn salaris bij Burnley, waar hij wekelijks 55.000 euro verdiende. Bij Tottenham ligt een weeksalaris van 38.000 euro in het verschiet, wat neerkomt op een kleine twee miljoen euro per jaar.

Hart was jarenlang de onbetwiste eerste keuze bij Manchester City en het Engelse nationale team, maar de afgelopen tijd is zijn carrière behoorlijk in het slop geraakt. Na ruim driehonderd wedstrijden in de hoofdmacht van the Citizens verliet de 33-jarige doelman Engeland aanvankelijk voor een huurperiode bij Torino. Na een jaar in de Serie A keerde Hart terug in Engeland, om op huurbasis aan de slag te gaan bij West Ham United. Na 23 optredens namens the Hammers besloot Burnley in de zomer van 2018 3,9 miljoen euro neer te tellen voor Hart.

Het dienstverband van de 75-voudig Engels international bij the Clarets werd echter geen succes. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot 21 optredens, al werd hij halverwege het seizoen gepasseerd ten faveure van Tom Heaton. Het afgelopen seizoen koos Burnley-manager Sean Dyche steevast voor Nick Pope en speelde Hart geen officiële minuut in de Premier League, al kwam hij wel tot drie optredens in de FA Cup en de EFL Cup. Het mag dan ook enigszins verrassend heten dat hij nu alsnog terugkeert in de top van de Premier League. Zijn naam werd eerder gelinkt aan Arsenal als noodverband nadat eerste doelman Bernd Leno geblesseerd raakte.