Immanuel Pherai een van tien verschillende doelpuntmakers bij Dortmund

Borussia Dortmund heeft zondag de dubbele cijfers gehaald in een oefenwedstrijd tegen Austria Wien. In Stadion Schnabelholz, de thuishaven van het Oostenrijkse Rheindorf Altach, won de ploeg van trainer Lucien Favre met liefst 2-11 van het weerloze Austria Wien. Het Nederlandse talent Immanuel Pherai deed in de eerste helft mee en produceerde zijn eerste doelpunt voor BVB.

Borussia Dortmund begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen woensdag met een wedstrijd tegen Rheindorf Altach en won met 0-6. Bij een 0-2 stand miste Pherai toen een enorme kans voor open doel, maar in het stadion van diezelfde club was hij zondag wel trefzeker. De in Amsterdam geboren, negentienjarige middenvelder werd bij de tweede paal bediend door Axel Witsel en scoorde van dichtbij. Met zijn doelpunt bepaalde hij de ruststand op 1-4. De eerste twee treffers kwamen van Giovanni Reyna, waarna Christoph Monschein iets terugdeed en Raphaël Guerreiro de 1-3 voor zijn rekening nam.

In het tweede bedrijf verscheen Borussia Dortmund met een gehel nieuw elftal ten tonele, terwijl Austria Wien tien wissels doorvoerde. Een van de nieuwkomers bij de Duitsers was de veelbesproken Jadon Sancho, die begin deze week zijn contract verlengde ondanks interesse van Manchester United. Kort na zijn rentree maakte Sancho er 1-5 van. Aleksandar Jukic scoorde nog namens Austria Wien, maar daarna voerden Emre Can, Marius Wolf, Thorgan Hazard, Jude Bellingham, Taylan Duman en Nico Schulz de score op naar 2-11.