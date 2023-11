Advies van Marco Reus werpt vruchten af: ‘Nu wil ik in de Bundesliga spelen’

Zondag, 26 november 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:10

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Immanuel Pherai, de 22-jarige aanvallende middenvelder van Hamburger SV. De Amsterdammer hoopt dit seizoen met de Duitse volksclub naar de Bundesliga te promoveren.

Door Wessel Antes

Een aantal jaar geleden sprak Voetbalzone met Pherai, toen hij te boek stond als een groot talent bij Borussia Dortmund. Sindsdien is er veel veranderd in het leven van de voormalig jeugdinternational van Oranje. Pherai speelde op huurbasis voor PEC Zwolle, keerde terug naar Dortmund waar hij in de zomer van 2022 uit zijn contract liep, om vervolgens sterkhouder te worden bij Eintracht Braunschweig. Bij die club wist hij een transfer te verdienen naar HSV, waarmee hij volgend seizoen op het hoogste niveau van Duitsland wil acteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Er is een hoop veranderd sinds de laatste keer dat ik met jullie sprak”, lacht Pherai. “In Zwolle ben ik als persoon en mentaal heel erg gegroeid. Vervolgens heb ik nog een jaar in het tweede elftal van Dortmund gespeeld, waar ik voetballend veel heb geleerd. Die lijn heb ik vorig seizoen bij Braunschweig doorgetrokken, waardoor ik afgelopen zomer een mooie stap vooruit heb kunnen zetten.”

Het seizoen op huurbasis bij PEC was voor Pherai een ware reality check. “Alles was anders. Ik kwam als groot talent vanuit Duitsland terug naar Nederland en leerde het grote mannenvoetbal kennen in de Eredivisie. Het was een wereld van verschil tussen PEC en Borussia. De manier van omgaan met elkaar, de manier van spelen en de hele cultuur. Ik moet zeggen dat ik heb genoten van mijn tijd bij PEC, maar het was wel zwaar. Voetballend had ik mezelf meer willen tonen.” In 28 wedstrijden voor PEC was Pherai goed voor 2 doelpunten en 3 assists.

Pherai stelt dat hij volwassen is geworden in Zwolle. “Daar heb ik geleerd hoe de voetballerij werkt. Toen ik terugkwam bij Dortmund was mijn blik daarop ook echt veranderd. Het was mijn eerste seizoen in een eerste elftal, dus ik zal dat jaar bij PEC niet snel vergeten.” Terug bij BVB had Pherai gehoopt op meer kansen in de hoofdmacht, maar de vork bleek anders in de steel te zitten.

In het seizoen 2020/21 speelde Pherai op huurbasis voor PEC.

“Teamgenoten van het eerste elftal zeiden na afloop van trainingen dat ik bij de beste spelers hoorde tijdens bijvoorbeeld het positiespel, maar een echte kans in wedstrijden bleef uit”, vertelt Pherai. “Dat was wel frustrerend. In die tijd heb ik mezelf ook weleens afgevraagd of ik nog wel wilde voetballen, er kwamen toen veel andere zaken bij kijken. Gelukkig heeft mijn zus erop gehamerd dat voetbal voor mij gemaakt is, anders was ik misschien iets in de sales gaan doen. Door haar besloot ik in ieder geval mijn laatste contractjaar bij Dortmund uit te zitten en toen heb ik het plezier in het spelletje teruggevonden.”

Het beloftenelftal van Dortmund komt uit op het derde niveau van Duitsland, in de 3.Liga. In 31 wedstrijden was Pherai goed voor 6 doelpunten en 7 assists. Aan het einde van het seizoen 2021/22 volgde een absolute beloning. “Ik mocht debuteren voor Dortmund en kreeg drie minuten op bezoek bij Greuther Fürth (1-3 winst). Dat het een korte invalbeurt was, maakte voor mij niets uit. Voor mij was dat de kroon op mijn jaren in Dortmund. De trainer van toen, Marco Rose, wilde mijn contract nog verlengen. Toen hij werd ontslagen ging dat hele verhaal niet meer door.”

Pherai is blij dat hij een wedstrijd voor Dortmund heeft gespeeld. “Het was een opluchting voor mij dat de club mij dat gunde, want ik heb best vaak op de bank gezeten bij het eerste. Of het extra bijzonder was dat ik inviel voor Marco Reus? Niet echt, want voor mij was hij gewoon de aanvoerder. Door de jaren heen heb ik hem goed leren kennen. Reus is natuurlijk een echte clubman en hij was altijd wel met de jongere spelers bezig. Dat was bijzonder om te zien.”

Reus gaf Pherai een bijzonder advies. “Hij heeft mij geholpen met het besluit om juist weg te gaan bij Dortmund. Hij zei dat een speler met mijn kwaliteiten moet spelen om beter te worden en gaf aan dat als ik genoeg wedstrijdervaring ga opdoen, ik altijd nog kan terugkeren bij BVB. Met die woorden motiveerde hij me wel om voor een ander pad te kiezen.” Pherai heeft geen spijt van zijn keuze om AZ al op jonge leeftijd te verlaten voor Dortmund.

“Ik vind het juist een fantastische keuze”, kijkt Pherai terug. “Misschien wel de beste die ik in mijn carrière heb gemaakt. De ervaring die ik heb opgedaan is niet te omschrijven. Ik heb met geweldige spelers mogen trainen en spelen en werd vaak betrokken bij de hoofdmacht. Veel jongens dromen ervan om op het veld te staan met bijvoorbeeld Reus, ik heb dat meegemaakt.” Niet Reus, Erling Braut Haaland of Jude Bellingham, maar een andere speler maakte de meeste indruk op Pherai. “Raphaël Guerreiro, uitzonderlijk. Tegen hem wil je niet spelen in een positiespel of een-tegen-een, dat is echt een nachtmerrie. Als ik een tweede naam moet noemen, zou dat Jadon Sancho zijn.”

Pherai stond tussen 2017 en 2022 onder contract bij Dortmund.

Na afloop van zijn contract bij Dortmund kon Pherai vorig jaar terug naar Nederland, maar de middenvelder heeft zijn route naar succes via Duitsland uitgestippeld. “Ik voelde direct waardering vanuit Braunschweig, dat was belangrijk voor mij. Ze zagen mij echt als het talent van Dortmund en vonden het een eer dat ik voor hen kwam spelen. Veel mensen waren namelijk verbaasd dat ik voor Braunschweig koos, een oude traditionele club in Duitsland. Voor mij was dit niet belangrijk, ik wilde gewoon spelen. Die keuze heeft geweldig uitgepakt.”

In de 2. Bundesliga was Pherai wekelijks de uitblinker bij Braunschweig. Met 10 doelpunten en 7 assists was de middenvelder medeverantwoordelijk voor handhaving op het tweede niveau van Duitsland. “Bij Braunschweig heb ik laten zien dat ik een elftal kan dragen. Dat was ook wel een doel dat ik voor mezelf had opgesteld. Als ik speel hoe ik wil spelen komt het rendement vanzelf. Dan heb ik geen problemen met scoren of het creëren van kansen. Ik hoop dat snel ook bij HSV te laten zien, want ik weet dat ik het kan.”

Hamburg betaalde vorig seizoen 750.000 euro voor de diensten van Pherai, die na 11 officiële wedstrijden op 1 doelpunt en 2 assists staat. De middenvelder merkt aan alles dat de club eigenlijk te groot is voor de 2. Bundesliga. “De faciliteiten zijn hier top, een stuk beter dan bij Braunschweig. Bij thuiswedstrijden zitten er 57.000 mensen in het Volksparkstadion, dus dat is ook geweldig om mee te maken. Tot slot is de manier van spelen anders. Wij willen opbouwen en eigenlijk alleen maar aanvallen. De supporters hunkeren naar promotie en verwachten dat wij alles winnen. Daardoor is de druk ook hoger en dat vind ik eigenlijk ook wel lekker.”

Daarnaast is Pherai blij met de verhuizing van Braunschweig naar Hamburg. “Deze stad is echt fantastisch! Het doet me denken aan Amsterdam, waar ik ben opgegroeid. Aan de andere kant is er ook een grote haven, waardoor mensen misschien eerder zullen denken aan Rotterdam, maar ik voel me hier echt thuis. Ik kwam hier alleen, maar woon inmiddels met mijn vriendin samen. Dat is ook weer een verandering in mijn leven.”

In zijn vrije tijd gaat Pherai graag bowlen met teamgenoten. De middenvelder is niet de enige Nederlander bij HSV, waar ook Ludovit Reis onder contract staat. “Ik trek veel met Ludo op, dus dat heeft mijn eerste maanden hier wel makkelijker gemaakt. Ignace van der Brempt, een Belgische verdediger, speelt ook sinds deze zomer bij de club. Het is altijd wel fijn als je af en toe in het Nederlands kunt praten, tussen al dat Duits door.”

Bij Braunschweig was Pherai vorig seizoen de absolute smaakmaker.

Pherai denkt dat de blik van veel Nederlanders op HSV is veranderd. “Mensen in mijn omgeving weten wel dat dit een grote club is, zeker als ze bij een thuiswedstrijd zijn geweest. Maar als ik tegen jongens in Amsterdam zeg dat ik voor HSV speel, krijg ik weleens de vraag waarom ik niet voor Ajax speel. In het verleden speelde HSV altijd in de Bundesliga en zelfs Europees voetbal. Door spelers als Van der Vaart en Van Nistelrooij was de club zelfs populair in Nederland.”

In Hamburg leeft HSV absoluut wel. “Onze wedstrijden zijn vrijwel altijd uitverkocht, de fans zijn er altijd. Die sfeer hier is niet normaal, daar kan ik echt van genieten. Ook in de stad kom je veel supporters tegen. Of ik al gekke dingen heb meegemaakt? Dat niet, ik moet vooral regelmatig op de foto of een handtekening uitdelen”, aldus Pherai, die laatst kon profiteren van zijn bekendheid als de nummer 10 van HSV. “Ik wilde ergens een hapje eten, maar het restaurant zat eigenlijk al vol. Omdat de eigenaar supporter was van HSV werd er toch nog een plekje vrijgemaakt. Ook heb ik al een aantal keer korting gekregen, al vind ik het zeker geen probleem om gewoon te betalen hoor!”

Binnenkort krijgt Pherai mogelijk hoog bezoek in het Volksparkstadion. “Toevallig word ik nu begeleid door hetzelfde management als Van der Vaart had. Toen ik naar HSV kwam gaf mijn manager al aan dat we iets moesten plannen. Het lijkt me leuk als hij een keer bij mijn wedstrijd komt kijken. Hij is hier natuurlijk altijd welkom! Bij de club wordt hij met open armen ontvangen.” Van der Vaart speelde in twee verschillende periodes liefst 199 wedstrijden voor HSV, waarin hij goed was voor 66 doelpunten en 55 assists.

Pherai geniet er wekelijks van om te spelen in het Volksparkstadion.

Pherai ligt in Hamburg tot medio 2027 vast. Hij heeft een duidelijk doel bij de club. “Dit is het zesde seizoen waarin HSV omhoog wil, dus dat moet nu echt gaan gebeuren. Ik ben hierheen gekomen om te kijken of ik dat verschil wel kan maken. HSV hoort thuis op het hoogste niveau en ikzelf wil ook graag in de Bundesliga spelen. We zijn redelijk goed aan het seizoen begonnen, dus alles is mogelijk.”

Persoonlijk hoopt Pherai zich na een start met wat blessureleed weer te herpakken. Mino Raiola, die hem als talent adviseerde, gaf hem voor de rest van zijn carrière een doelstelling mee. “Mino zei altijd dat ik elk seizoen de dubbele cijfers moet halen met mijn statistieken en ik denk dat dat nog steeds haalbaar is. Er zijn nog genoeg wedstrijden waarin ik kansen ga krijgen om een doelpunt te maken of assist af te leveren. Ik maak me er niet druk om, want als het eerste doelpunt eenmaal valt, kan het snel gaan.” Pherai scoorde vrijdagavond zijn eerste doelpunt tijdens het gewonnen thuisduel met Eintracht Braunschweig (2-1).

Op langere termijn heeft Pherai ook ambities. “Ik wil voor de prijzen spelen. Ik haat het om te verliezen en wil altijd winnen, dus hopelijk kan ik er veel pakken in mijn carrière.” Pherai speelde interlands voor meerdere jeugdelftallen van Oranje. De middenvelder droomt nog altijd van spelen in het Nederlands elftal. “Ik zie dat mijn concurrenten het goed doen, dus dat motiveert mij om harder te werken. Momenteel ben ik verder van Oranje verwijderd dan jongens als Quinten (Timber, red.) en Ryan (Gravenberch, red.), maar op den duur kan dat veranderen. Ik moet gewoon beter mijn best doen en kan altijd nog voor Brazilië spelen”, zegt Pherai met een knipoog.

Waar Pherai over vijf jaar speelt? “Iedere voetballer droomt ervan om op een dag Europees voetbal te spelen, dus dat geldt ook voor mij. Het liefst zou ik dat met HSV doen, want die potentie zie ik bij deze club. Voor nu zijn we daar nog ver van verwijderd. Mijn focus ligt volledig op het huidige seizoen, we willen promoveren.”