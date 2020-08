La Gazzetta dello Sport: treuzelende David Silva krijgt ultimatum gesteld

Het is nog maar de vraag of David Silva daadwerkelijk naar Lazio vertrekt. La Gazzetta dello Sport meldt namelijk dat de Italianen het wachten zat zijn en de Spaanse middenvelder een ultimatum hebben gesteld. Silva moet uiterlijk deze zondag zijn definitieve jawoord geven aan Lazio. Gebeurt dat niet, dan trekt het bestuur van Lazio de aanbieding voor de routinier in.

De inmiddels 34-jarige Silva kan bij Lazio een driejarig contract tekenen, met een jaarsalaris van circa drie miljoen euro. Door verschillende bonussen kan dat bedrag nog verder oplopen. Bovengenoemde krant denkt dat de middenvelder twijfelt vanwege een riante aanbieding van Al-Sadd uit Qatar, waar Xavi als trainer aan het roer staat. Daarnaast wordt Silva ook nog steeds in verband gebracht met een terugkeer bij diens oude liefde Valencia. Enkele maanden geleden werd nog gerept over een zeer aantrekkelijk aanbod van het Qatarese Al-Duhail.

Toekomst van David Silva lijkt toch in Europese topcompetitie te liggen

Het lijkt erop dat David Silva verdergaat in een andere Europese topcompetitie. Lees artikel

Corriere dello Sport wist afgelopen vrijdag al te melden dat het geduld van Lazio langzaam begint op te raken. De aanbieding richting Silva is namelijk al een week oud en in de tussentijd hebben de Romeinen niets vernomen vanuit het kamp van de Spanjaard. De broer van Silva zou een aantal juristen hebben benaderd om het contract nog eens grondig te onderzoeken, wat een reden zou kunnen zijn voor de vertraging. Op de burelen van het Stadio Olimpico heerst echter vooral onbegrip, zo klinkt het.

Silva stond in totaal tien seizoenen onder contract bij Manchester City, dat met de Spaanse middenvelder in de gelederen onder meer vier landstitels veroverde. Afgelopen zaterdag was zijn allerlaatste optreden in het shirt van the Citizens, als invaller in het met 1-3 verloren Champions League-duel met Olympique Lyon. Silva had vorig jaar al aangegeven dat hij zijn aflopende contract bij Manchester City niet wilde verlengen.