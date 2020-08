Toekomst van David Silva lijkt toch in Europese topcompetitie te liggen

De mogelijke transfer van David Silva naar Lazio is een stap dichterbij gekomen. Volgens Sky Italia verliepen de onderhandelingen tussen de ervaren spelmaker en de club uit de Serie A aanvankelijk moeilijk, maar gaan de gesprekken de goede kant op. De zender spreekt van 'positieve signalen' vanuit Rome over de komst van Silva, die Manchester City transfervrij gaat verlaten.

Vorige week schreef Mundo Deportivo dat Silva een contract voor drie seizoenen kan ondertekenen bij de nummer vier van het afgelopen Serie A-seizoen, tegen een jaarsalaris van vier miljoen euro. Il Tempo schreef vervolgens dat de 34-jarige Spanjaard inzet op een jaarloon van vijf miljoen euro. De gesprekken verliepen volgens de berichtgeving vrij stroef, maar inmiddels zijn beide partijen nader tot elkaar gekomen.

De kans neemt zodoende toe dat Silva ook na de zomerstop nog in Europa voetbalt. Twee maanden geleden meldde de Daily Mirror dat de aanvallende middenvelder een vorstelijk salaris kan verdienen bij het Qatarese Al-Duhail, terwijl ook werd gerept over belangstelling uit de Verenigde Staten. Het aanbod van Al-Duhail werd in financiële zin beschreven als 'haast niet te overtreffen' voor andere clubs met interesse.

Silva werd in 2010 voor circa dertig miljoen euro door Manchester City overgenomen van Valencia en de balvaste middenvelder groeide in het Etihad Stadium al snel uit tot een ware publiekslieveling. Hij had een groot aandeel in de landstitel van 2012, het eerste kampioenschap sinds 1968 voor the Citizens. Daarna volgden nog drie titels in de Premier League. Tevens stond Silva tweemaal met de FA Cup in zijn handen en werd vijfmaal beslag gelegd op de EFL Cup. Als onderdeel van de gouden generatie van Spanje veroverde Silva de wereldtitel in 2010 en de Europese titel in 2008 en 2012.