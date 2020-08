‘Ik probeerde Ziyech deze kant op te halen en hij had hierheen willen rennen’

Het had niet veel gescheeld, of Hakim Ziyech was in de zomer van 2018 naar AS Roma vertrokken. Medhi Benatia zegt in gesprek met Sportweek, het magazine van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport, dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler naar de Italiaanse hoofdstad ‘had willen komen rennen’. Het was uiteindelijk AS Roma-preses James Pallotta die een streep zette door de overgang van Ziyech naar Italië.

“Ik heb geprobeerd hem naar AS Roma te halen en hij had hierheen willen rennen”, geeft Benatia te kennen. De 33-jarige verdediger, die in het verleden voor onder meer AS Roma en Juventus speelde en tegenwoordig in dienst is van het Qatarese Al-Duhail, kent Ziyech van de nationale ploeg van Marokko. “Ik sprak met Francesco Totti en Edin Dzeko, ik vertelde ze dat dit de man was die ze wilden hebben. Als directeur deed Francesco alles wat hij kon om de deal tot stand te brengen, maar Pallotta vond het een excessieve uitgave en het is er nooit van gekomen.”

Ziyech vertelde eerder dat er sprake was van een persoonlijk akkoord met AS Roma, maar dat de clubs er niet uitkwamen en dat technisch directeur Monchi niks meer van zich liet horen. Later was ook Sevilla in de markt voor de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Uiteindelijk kwam het deze zomer pas van een vertrek bij Ajax, toen Chelsea veertig miljoen euro voor hem neertelde. Ziyech heeft bij de Engelse topclub zijn handtekening gezet onder een tot medio 2025 lopend contract.

Benatia laat tevens zijn licht schijnen over landgenoot Achraf Hakimi, die deze zomer door Internazionale werd overgenomen van Real Madrid. “Hij is waarschijnlijk een kroonjuweel in deze generatie Marokkaanse spelers. Op dit moment behoort hij al tot de vijf beste wing-backs van Europa en binnen een aantal jaar gaat hij de strijd aan met Trent Alexander-Arnold voor de eerste plaats op dit lijstje. Ik heb hem verteld dat Italië de beste keuze was die hij kon maken. Iedereen wilde hem hebben, van Paris Saint-Germain tot Bayern München. Maar in Italië kan hij een completere speler worden.”