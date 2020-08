Barcelona maakt melding van positieve coronatest van Samuel Umtiti

Samuel Umtiti heeft positief getest op het coronavirus, zo maakt Barcelona via de officiële kanalen bekend. De 26-jarige Franse verdediger maakte wegens een knieblessure al geen deel uit van de selectie van de Catalanen voor de eindfase van de Champions League en was dus sowieso al niet van de partij bij het duel met Bayern München, dat vrijdagavond op het programma staat.

Umtiti is donderdag getest op het coronavirus en daar is een dag later een positieve uitslag op gekomen. Barcelona meldt dat de Franse verdediger geen last heeft gehad van klachten en momenteel in thuisquarantaine zit. De club heeft de positieve test gemeld bij de relevante sport- en gezondheidsautoriteiten, zo meldt men. Umtiti ontbreekt al sinds begin juli bij de Catalanen wegens een knieblessure en is derhalve niet met de selectie meegereisd naar Portugal voor de eindfase van de Champions League.

Het is al het tweede coronageval bij Barcelona deze week. De club meldde woensdag dat dat een van de negen spelers die zouden gaan beginnen aan het voorseizoen positief is getest op het coronavirus. Dit bleek uiteindelijk om Jean-Clair Todibo te gaan, zo maakte hij zelf via Instagram bekend. De Franse verdediger had geen contact gehad met de spelers die momenteel in Portugal verblijven voor de laatste fase van de Champions League en had geen last van klachten.