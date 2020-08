Perez verrast door interview tussen Fresia Cousiño Arias en Labyad

Zakaria Labyad beleefde donderdagavond de beste helft uit zijn carrière, beaamt hij in een interview met FOX Sports. De creatieveling van Ajax speelde centraal in de spits tegen zijn oude club FC Utrecht (5-1) en produceerde een hattrick. In de pauze werd hij naar de kant gehaald en dus stond Labyad uiteindelijk maar 45 minuten op het veld in de oefenwedstrijd.

"Ja", antwoordt Labyad gedecideerd op de vraag of het de beste helft van zijn loopbaan was. "Qua rendement zeker. Het is de eerste hattrick in mijn carrière, met twee mooie goals." Labyad opende de score in de vierde minuut uit een rebound, na een schot van Ryan Gravenberch tegen de paal. In de slotfase van het eerste bedrijf kwam Labyad tweemaal tot scoren uit een vrije trap. Hij schoot raak in de rechterkruising en via de onderkant van de lat.

Voor het eerst stond Labyad als speler van Ajax in de spits; bij FC Utrecht vormde hij in het verleden weleens een tweemansvoorhoede met Gyrano Kerk. Ditmaal stond stond Quincy Promes, die opereerde als aanvallende middenvelder, achter hem. De onderlinge samenwerking beviel Labyad goed. "Je probeert het met Quincy zo goed mogelijk in te vullen en het ging goed. Promes is een rasvoetballer, een jongen die fantastisch kan voetballen. Veel meer kan ik er niet over zeggen", vertelt Labyad.

Na de eerste training van Ajax kreeg trainer Erik ten Hag de vraag wie de vrije trappen volgend seizoen gaat nemen, na het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea. Hij noemde zomeraanwinst Antony en Labyad als kandidaten; laatstgenoemde bewees de kwaliteiten ervoor te hebben. "Het is een specialiteit waar ik vaak op train. Ik probeer het te perfectioneren en vandaag betaalde dat zich uit", geeft Labyad aan. "Natuurlijk wil ik volgend seizoen graag elke wedstrijd negentig minuten spelen."

"Ik voel me fit en ik krijg het vertrouwen van de trainer. Dat is voor een speler het allerbelangrijkste. Ik probeer keihard te werken om mezelf in de basis te knokken", vervolgt Labyad, die vorig seizoen slechts twee competitieduels speelde. Zijn trainer Ten Hag legt uit dat hij vorig seizoen 'heel lang' moest wachten op zijn kans, die hij kreeg in het najaar van 2019 na een blessure bij David Neres. Na twee competitie raakte Labyad echter zelf ook geblesseerd in een Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC.

"Hij werd toen per wedstrijd beter, al was het van korte duur. Toen hij weer aansloot bij de groep, kwam corona. Hij heeft heel erg weinig gespeeld en moet weer in het ritme komen", weet Ten Hag, die aangeeft dat het aan Labyad zelf ligt hoe groot zijn perspectief volgend seizoen is. "Als hij speelt zoals vanavond...", lacht de oefenmeester, die mede door hun gezamenlijke periode bij FC Utrecht een goede band heeft met zijn pupil. "Zijn samenwerking met Quincy beviel me heel goed. Dat is zeker voor herhaling vatbaar. Die twee hebben een klik."

Als hij wordt gevraagd hoe groot de kans is dat hij volgend seizoen basisspeler bij Ajax is, grapt Labyad dat die kans honderd procent is. "Nee, iedereen werkt keihard om basisspeler te worden", voegt hij eraan toe. "De oefenwedstrijden zijn er om jezelf te bewijzen en ik denk dat niemand een gegarandeerde plek in het elftal heeft." Labyad zegt zich niet te laten ontmoedigen door de komst van concurrenten als Antony en Mohammed Kudus en voelt vertrouwen van zijn trainer. "Hij zegt dat hij nog steeds in mij gelooft en dat ik mezelf moet laten zien. Hij zegt natuurlijk veel meer, maar dat houd ik voor mezelf. Ik hoop dat hij trots op me is."

Bij FOX Sports wordt het interview tussen Labyad en verslaggeefster Fresia Cousiño Arias goed ontvangen door Kenneth Perez. De analist was positief verrast door de manier waarop de 27-jarige Ajacied voor de camera stond. "Geweldig. Hij heeft waarschijnlijk ook geleerd van zijn gedrag in het verleden. Bij PSV en Vitesse was hij altijd een beetje nors en keek hij moeilijk", stelt Perez. "Hij was niet zo frivool als hij nu praat. Hij kijkt Fresia echt in de ogen aan en dat zie je ook niet altijd bij die spelers. Superleuk om hem zo te zien."