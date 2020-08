Onbetwiste uitblinker bij Ajax: ‘Een betere vrijetrappennemer dan Ziyech’

Zakaria Labyad heeft grote indruk gemaakt in de eerste helft van de oefenwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. De aanvallende middenvelder van Ajax, donderdagavond opererend als nummer 9, produceerde een hattrick tegen zijn oude club. Twee van zijn doelpunten kwamen voort uit prachtige vrije trappen. In de pauze vroeg Labyad met een glimlach al om de wedstrijdbal, maar die kreeg hij nog niet. In de tweede helft staat hij niet aan de aftrap, omdat Ajax met een grotendeels nieuwe opstelling uit de kleedkamer stapt.

Labyad sloeg in de openingsfase voor het eerst toe. In de vierde minuut zette Noussair Mazraoui een sprint in aan de rechterflank en werd hij gevonden door Labyad. Vervolgens legde Mazraoui de bal terug op Ryan Gravenberch, die de paal trof. In de rebound was het raak via Labyad en de hand van keeper Thijmen Nijhuis. Daarna breidde Ajax de marge uit via treffers van Noa Lang en Nicolás Tagliafico.

Na veertig minuten legde Labyad aan voor een vrije trap na een overtreding op Antony. Hij knalde de bal op fraaie wijze binnen in de rechterkruising. Diep in de blessuretijd van de eerste helft mocht hij opnieuw aanleggen voor een vrije trap en ditmaal belandde zijn indraaiende inzet binnen via de onderkant van de lat. In de pauze van de wedstrijd werd hij bewierookt door analist Kenneth Perez bij FOX Sports.

"Twee spelers die in de periferie van de basiself staan, Lang en Labyad, gaan echt voor hun kans. Lang is heel bedrijvig en beweeglijk; Labyad speelt een wereldpartij als nummer 9. Als Erik ten Hag twijfelt om nog een spits te halen, of als iemand geblesseerd raakt, weet hij in ieder geval dat Labyad op die positie kan spelen. Maar je hebt natuurlijk ook Dusan Tadic, Klaas Jan Huntelaar en Lassina Traoré. Labyad heeft zich ontpopt tot optie als nummer 9."

Na de eerste training kreeg trainer Erik ten Hag de vraag wie de vrije trappen volgend seizoen gaat nemen, na het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea. Hij noemde Antony en Labyad als kandidaten en Perez merkt ook op dat Labyad zich aandient. "Als er vrije trappen zijn, kan hij achter de bal gaan staan. Ziyech was geen heel goede vrijetrappennemer. De hiërarchie bepaalt een beetje dat hij ze nam, terwijl Labyad misschien een betere vrijetrappennemer is. Hij stond alleen niet zo vaak in het veld. Hij heeft zijn visitekaartje afgegeven."