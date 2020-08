Naci Ünüvar had geen trek in transfer en wimpelde interesse af

Naci Ünüvar verlengde zijn contract bij Ajax onlangs met een jaar tot medio 2023. Het zeventienjarige talent heeft naar eigen zeggen niet lang hoeven nadenken toen hem een nieuw voorstel werd gedaan. In gesprek met FOX Sports laat hij weten dat hij nooit bezig is geweest met een vertrek. “Voor mij was de keuze redelijk simpel. Ik wilde sowieso bij Ajax blijven.”

Ünüvar bevestigt dat hij de club had kunnen verlaten, daar er belangstelling voor hem was. “Natuurlijk was er interesse, maar ik heb bij mijn vader en zaakwaarnemer duidelijk aangegeven dat ik bij Ajax wil blijven”, aldus de zeventienjarige middenvelder annex buitenspeler. “Als Ajax vervolgens aanklopt met een contractverlenging, zeg ik daar snel ja tegen.”

Het talent kampte onlangs met liesklachten en is in de voorbereiding op de weg terug. Woensdag speelde hij een helft mee in het met 1-2 verloren oefenduel met Jong FC Utrecht. “Dit is nog niet mijn niveau, ik kan veel meer”, aldus Ünüvar. “Ik moet het nu gewoon gaan opbouwen. Ik heb in de vorige wedstrijd maar dertig minuten gespeeld. Dit was de eerste keer dat ik weer een volle helft speelde, dus dat moet opgebouwd worden. Ik moet weer in mijn ritme komen en mijn eigen niveau oppakken.”

Doordat hij op de weg terug is behoort hij donderdag niet tot de wedstrijdselectie van het eerste elftal, in tegenstelling tot een aantal andere talenten. “Daar ben ik niet teleurgesteld over. Voor mij is het gewoon belangrijk dat ik minuten maak en snel weer op mijn oude niveau kom. Als ik, zoals in deze wedstrijd (tegen Jong FC Utrecht, red.), 45 minuten kan maken, dan ben ik daar gewoon erg blij mee.”