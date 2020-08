‘Kwartfinalist Champions League heeft voormalig Eredivisie-flop in het vizier’

De uitermate goede prestaties van Alexander Sörloth in het shirt van Trabzonspor zijn niet onopgemerkt gebleven. BILD meldt namelijk dat RB Leipzig de mogelijkheden onderzoekt om de Noorse aanvaller naar de Bundesliga te halen. Een eventuele transfersom gaat richting Crystal Palace, dat de aan de Turkse club verhuurde Sörloth nog twee seizoenen onder contract heeft staan.

Sörloth, afgelopen seizoen met 24 doelpunten topscorer in de Süper Lig, speelt normaal gesproken ook in de komende jaargang op huurbasis voor Trabzonspor. RB Leipzig zag Timo Werner naar Chelsea vertrekken, terwijl Patrik Schick na zijn verhuurperiode bij die Roten Bullen terugkeerde richting AS Roma. Aanvallende versterkingen zijn derhalve zeer wenselijk in Leipzig. Eerder werd Hee-chan Hwang overgenomen van zusterclub Red Bull Salzburg. Trainer Julian Nagelsmann, die zijn ploeg naar de kwartfinale van de Champions League loodste, is echter nog niet klaar op de transfermarkt, zo klinkt het.

Van ‘flop’ naar held in Turkije: ‘Interesse van Real Madrid best speciaal’

Topschutter Alexander Sörloth is bij Trabzonspor helemaal opgeleefd. Lees artikel

Trabzonspor heeft de optie om Sörloth voor zes miljoen euro over te nemen van Crystal Palace. Men is echter niet in de financiële positie om een dergelijk bedrag op tafel te leggen. De Storm van de Zwarte Zee heeft op financieel gebied al enige tijd behoorlijk grote problemen. Vanwege het overtreden van de regels van Financial Fair Play werd Trabzonspor door de UEFA uitgesloten van deelname aan de Europa League voor komend seizoen.

Sörloth droeg tussen januari 2016 en juni 2017 het shirt van FC Groningen. Een doorslaand succes was zijn dienstverband bij de Trots van het Noorden evenwel niet. De boomlange spits kwam tot slechts 6 doelpunten in 42 optredens. Daarnaast was hij in Nederland regelmatig het mikpunt van stevige kritiek. Sörloth speelde verder onder meer voor Rosenborg BK en AA Gent.