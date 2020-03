Van ‘flop’ naar held in Turkije: ‘Interesse van Real Madrid best speciaal’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Alexander Sörloth (24). De Noorse aanvaller kwam totaal niet aan de bak bij Crystal Palace. Als huurling van Trabzonspor laat de boomlange spits aan the Eagles zien dat hij wel degelijk over aanvallende kwaliteiten beschikt. Naast de topscorerstitel in de Süper Lig lonkt de landstitel. Sörloth is door zijn geweldige seizoen in Turkije zelfs al genoemd als mogelijke aanwinst van Real Madrid. Enigszins in de schaduw van Erling Braut Haaland heeft Noorwegen dus nog een speler die de voetbalwereld versteld doet staan met zijn doelpuntenmoyenne.

Door Rian Rosendaal

Sörloth, toch nog pas 24 jaar oud, begon vorig jaar zomer alweer aan zijn vijfde avontuur buiten Noorwegen. Na een halfjaar bij AA Gent achtte Crystal Palace het verstandig om de kopsterke spits opnieuw te verhuren. Trabzonspor was er als de kippen bij om een tweejarige huurovereenkomst af te sluiten. Een schot in de roos, want de voormalig aanvaller van FC Groningen is uitgegroeid tot een ware sensatie in het voetbalgekke Trabzon, met negentien treffers in competitieverband als bewijs van zijn uitstekende vorm aldaar. In het topduel met Besiktas (2-2) van vorige week zaterdag scoorde Sörloth tweemaal en volgens het Turkse medium Asistanaliz werden zijn verrichtingen genoteerd door scouts van Real. Naar verluidt zoekt de Koninklijke een vervanger van de ondermaats presterende Luka Jovic, voor wie vorig jaar maar liefst zestig miljoen euro werd betaald aan Eintracht Frankfurt.

Op de burelen van Trabzonspor, dat jaagt op de eerste landstitel sinds 1984, is men inmiddels op de hoogte van de groeiende interesse in de volledig opgebloeide Sörloth. "Ik zag vijf of zes scouts tijdens onze uitwedstrijd tegen Besiktas", werd voorzitter Ahmet Agaoglu geciteerd door Turkish-Football. "Het is waar, er zijn veel clubs met interesse die scouts sturen om hem te bekijken. Wij huren Sörloth echter voor twee seizoenen van Crystal Palace." Om er vervolgens enkele veelzeggende woorden aan toe te voegen. "Ik heb tot 31 mei 2021 om de koopoptie van zes miljoen euro te activeren." Mocht Trabzonspor de Noorse sensatie inderdaad definitief overnemen, dan wordt er gelijk een flink prijskaartje om zijn nek gehangen. Asistanaliz wist namelijk ook te melden dat de Turkse koploper al aan de beleidsbepalers van Real heeft laten weten dat de 22-voudig international van Noorwegen minimaal vijftig miljoen euro kost.

Sörloth is bij Trabzonspor uitgegroeid tot een ware sensatie

Interesse Real komt via Snapchat binnen

Sörloth werd door zijn Noorse vrienden op de hoogte gebracht van de belangstelling vanuit het Santiago Bernabéu. ‘Best speciaal’, was de eerste reactie van de Scandinavische topschutter. Tegenover het Noorse medium Tipsbladet ging hij dieper in op de verhalen rondom een mogelijke transfer richting Real. "Ik weet eigenlijk net zoveel als jullie. Of er een kern van waarheid in zit kan ik niet zeggen. Voor de wedstrijd tegen Besiktas zat ik in de kleedkamer op Snapchat en daar was de nodige activiteit in onze vriendengroep. Er was iemand die een link had naar het betreffende artikel, het was best speciaal om dat net voor zo’n belangrijk duel te lezen. Ik besloot gelijk om dat als motivatie te gebruiken om zo meer zelfvertrouwen te krijgen. En dat lukte gelukkig ook." Dankzij de dubbelslag tegen Besiktas staat Sörloth nu op 24 doelpunten voor Trabzonspor in alle competities. Daarnaast liet de Noorse uitblinker ook nog eens 7 assists noteren in 35 duels. Opvallend genoeg scoorde hij zaterdag niet in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Rizespor.

Saillant detail is dat Crystal Palace in de Premier League tot dusver slechts tot 25 doelpunten wist te komen, slechts één meer dan Sörloth in zijn eentje op Turkse bodem. Naar verluidt probeerde de Londense club tijdens de transferwindow in januari al om de trefzekere spits terug te halen naar Selhurst Park. Trabzonspor kreeg de bij Crystal Palace matig presterende Christian Benteke als ruilmiddel aangeboden vanuit Engeland, maar volgens Fotospor werd dat voorstel al snel van tafel geveegd. De fysiek sterke Noor staat nog tot medio 2022 onder contract in Zuid-Londen, al lijkt het onwaarschijnlijk dat Sörloth op korte termijn aansluit bij het elftal van manager Roy Hodgson, die er waarschijnlijk van baalt dat er geen terughaaloptie in het contract met de Turken is bedongen. Door de afspraken met Trabzonspor lijkt een transfersom van enkele tientallen miljoenen er ook niet in te zitten, nu de belangstelling voor de verhuurde aanvaller bijna dagelijks groeit. Fotospor wist in januari ook nog te melden dat Trabzonspor niet zwichtte voor een bod van vijftien miljoen euro van AS Monaco op Sörloth, terwijl Aksam repte over een eerste bod van achttien miljoen euro van Aston Villa.

Ondanks de geflopte eerste periode van Sörloth bij Crystal Palace, met slechts een doelpunt in twintig wedstrijden, gelooft Hodgson dat de huurling nog een toekomst heeft bij de middenmoter in de Premier League. Zeker gezien het feit dat de formatie van de doorgewinterde manager zo moeizaam tot scoren komt. "Met alle respect voor de Turkse competitie, maar er is nog altijd een groot verschil tussen spelen in Turkije en spelen in Engeland", liet Hodgson in duidelijke bewoordingen weten aan Het Laatste Nieuws. "Dat wil niet zeggen dat ik niet blij ben dat hij het daar goed doet, integendeel. Ik hoop dat Alexander daar nog veel doelpunten maakt. Het toont ook aan wat wij twee jaar geleden in hem zagen. Met die verhuurperiode van twee seizoenen aan Trabzonspor zullen we moeten leven. Hopelijk blijft Alexander die goede vorm aanhouden, zodat hij later ook voor Crystal Palace van waarde kan zijn."

Op zijn plaats bij Trabzonspor

De begeerde Sörloth laat het ondertussen allemaal op zich afkomen. De topschutter zegt zeker niet bij voorbaat ‘nee’ tegen een tweede seizoen in het shirt van Trabzonspor. "Ik ben blij om hier te zijn en om deel uit te maken van dit elftal", zo liet de jonge spits onlangs optekenen door de Turkse krant Karadeniz Gazete. "Ik word ontzettend goed geholpen door mijn ploeggenoten en door de trainers hier. Ook de voorzitter gaat heel goed met mij om. Als ik dus de kans krijg om hier in de toekomst nog te zijn, dan zal ik die zeker aangrijpen. Ik wil zolang mogelijk bij deze club betrokken zijn. De band met de mensen hier is erg goed, daarnaast is iedereen bijzonder aardig naar mij toe." De liefde lijkt wederzijds te zijn, want de supporters van Trabzonspor adoreren de helemaal opgeleefde Sörloth al het gehele seizoen. De kans is dus zeker aanwezig dat de Koning van het Noorden, zoals de publiekslieveling ook wel wordt genoemd, ook na de zomerstop aan de huidige lijstaanvoerder in de Süper Lig verbonden is.

De toekomst van Sörloth lijkt niet bij Crystal Palace te liggen

Waar Sörloth door supporters van Crystal Palace regelmatig werd beschimpt op met name de sociale media, daar kent de waardering in Turkije geen grenzen. In gesprek met VG gaf hij een inkijkje in de soms doldwaze taferelen in Trabzon. "Ik was in een winkelcentrum om een televisie te kopen toen er ineens vijftig mensen buiten de winkel stonden om me te begroeten. Ik vond dat echt geweldig." Ook buiten de elektronicazaak werd Sörloth constant aangeklampt door dankbare aanhangers van het zo goed presterende Trabzonspor. "Op een gegeven moment kwam zelfs de politie erbij. Ik vond het heel leuk om met al die mensen op de foto te gaan en sommigen knuffelden mij zelfs. Maar het duurde allemaal wel erg lang, daarom kwam de politie vragen of alles wel goed ging." Ondanks alles ziet de Noorse international vooral voordelen in de populariteit in het noorden van Turkije. "De mensen hier zijn echt heel bijzonder. Na een paar doelpunten was iedereen laaiend enthousiast over mij."

Grote verbazing in Zuid-Londen

Het nieuws over de vermeende belangstelling van Real in Sörloth werkt enigszins op de lachspieren van de aanhang van Crystal Palace. Op Twitter en in verschillende Podcasts is de massale verbazing niet van de lucht. "Knap staaltje zakendoen dit", moppert een Palace-fan op zijn Twitter-pagina. "Sörloth is binnengehaald voor tien miljoen euro, om hem vervolgens met een koopoptie van zes miljoen euro van de hand te doen. Om daarna lijdzaam toe te zien dat hij door Trabzonspor voor vijftig miljoen euro wordt verkocht aan Real. Ondertussen blijven wij vasthouden aan een spits (Benteke, red.) met een weeksalaris van 130.000 euro die in de laatste twee jaar slechts twee doelpunten heeft gemaakt. En we geven hem waarschijnlijk ook nog een nieuw contract. Een andere supporter noemt het hele gebeuren ‘hilarisch en tegelijkertijd verpletterend voor de ziel’. Sörloth zelf ligt er waarschijnlijk niet wakker van. "Ik heb gehoord dat Trabzonspor het initiatief heeft genomen wat betreft de huurovereenkomst en de koopoptie", tekende Aksam op uit de mond van de nuchtere Noor. "Ik heb werkelijk geen idee of bij Crystal Palace de wens leeft om mij terug te halen."