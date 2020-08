‘Jordi Cruijff staat voor nieuw avontuur na ontslag Roberto Donadoni’

Roberto Donadoni lijkt niet langer de trainer van Shenzhen FC te zijn. De Italiaanse oefenmeester is volgens verschillende Chinese media ontslagen na de 1-2 nederlaag tegen Henan Jianye van maandagavond, al moet de officiële bevestiging van de clubleiding nog volgen. Naar verluidt is Jordi Cruijff de voornaamste kandidaat om het stokje over te nemen. De onderhandelingen met de Nederlander zouden zelfs al in volle gang zijn.

Cruijff heeft zijn handen vrij na zijn recente vertrek als bondscoach van de nationale ploeg van Ecuador. De oud-aanvaller van onder meer Barcelona en Manchester United was in het seizoen 2018/19 als coach verbonden aan Chongqing Lifan en is dus geen onbekende in Chinese voetbalkringen. Cruijff wist de club desnoods te behoeden voor degradatie, wat hem een goede reputatie in de Super League heeft bezorgd.

Volgens Sina Sports is het slechts een kwestie van tijd voordat Cruijff zijn handtekening zet onder een contract bij Shenzhen FC. De clubloze coach wordt omschreven als iemand die ‘altijd een goede band heeft met zijn spelers en door zijn flexibiliteit en persoonlijke charme nooit de controle over een spelersgroep verliest’. Ook zijn voorkeur voor het inpassen van jeugdspelers wordt geroemd in China. Cruijff verdiende bij Chongqing Lifan naar verluidt anderhalf miljoen euro per jaar, terwijl Donadoni bij Shenzhen FC het drievoudige opstreek. Het salaris vormt normaal gesproken geen struikelblok, zo klinkt het.

Aan Cruijff de taak om Shenzhen FC uit het slop te halen. Door drie opeenvolgende nederlagen is de ploeg namelijk afgezakt naar de teleurstellende zesde plaats in Groep A van de Chinese Super League. Hij kan na Clarence Seedorf de tweede trainer worden in de clubgeschiedenis. Laatstgenoemde was in 2016 enige tijd verbonden aan de in 1994 opgerichte club.