Ihattaren worstelt met gloednieuwe positie in opstelling van PSV

Mohamed Ihattaren kwakkelde deze week tijdens het trainingskamp van PSV in Marienfeld, zo schrijft Voetbal International zondagavond. De achttienjarige middenvelder van PSV deed 's middags mee in de eerste helft van de afsluitende oefenwedstrijd tegen KFC Uerdingen (0-3 zege) en speelde zaterdag nog in de tweede helft tegen SC Verl (0-3 zege). Hij oogde volgens het weekblad echter 'niet okselfris' en zijn trainer Roger Schmidt erkent dat er sprake is van vermoeidheid.

De oefenmeester benadrukt dat Ihattaren deze week hard heeft gewerkt tijdens het trainingskamp in Duitsland, dat maandag van start ging. "Sommige spelers zijn wat meer vermoeid dan anderen. Hij is nog steeds erg jong, we moeten niet vergeten dat hij pas achttien jaar oud is. Hij krijgt de tijd om in de beste conditie te geraken. Ik twijfel niet over het feit dat hij er aan het begin van het seizoen staat", maakt Schmidt duidelijk.

Ihattaren kreeg tegen Uerdingen een verrassende rol als controlerende middenvelder toebedeeld door Schmidt. De Duitser acht het wenselijk dat het toptalent zich 'ook op die positie' ontwikkelt. "Daar moet hij verantwoordelijkheden nemen, ook tactisch. Aan de bal kan ik hem niets meer leren. Zijn eerste balbehandeling is heel goed, hij heeft een goede passing én een goed schot. Hij moet andere dingen leren", legt de nieuwe trainer uit.

Ihattaren heeft geen ervaring als controleur. Hij speelt doorgaans als aanvallende middenvelder, al kreeg hij van trainers Mark van Bommel en Ernest Faber ook meermaals een vrije rol. Op papier werd hij bijvoorbeeld opgesteld als rechtsbuiten in de laatste vier Eredivisie-wedstrijden van het afgelopen seizoen, een positie die hij in twee duels aan het begin van het seizoen ook bekleedde onder Van Bommel. Maar door wisselwerkingen in de voorhoede opereerde hij soms centraal of zelfs vanaf de linkerflank.

Schmidt concludeert na de wedstrijd dat zijn pupil nog veel moet leren. Als 'nummer zes' leidde Ihattaren met balverlies tot tweemaal toe een kans van Uerdingen, maar zijn fouten bleven onbestraft. "Van fouten kan je heel goed leren. Mo is heel goed met de bal, maar als hij niet goed voorbereid is op wat er om hem heen gebeurt, dan kan hij de bal verliezen. Vergis je niet: we kunnen van jonge spelers niet verwachten dat ze spelen als ervaren mannen van dertig."