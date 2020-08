Daley Blind weigert bij Hans Kraay junior vertrek bij Ajax uit te sluiten

Eindelijk speelde Daley Blind weer eens een wedstrijd met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van Erik ten Hag zegevierde zaterdag in de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk met 6-1. “Helaas zat er nog geen publiek bij. Dat was wel even wennen. Maar daar moeten we mee dealen. Het is niet anders. Het stadion kan nog niet vol.”

FOX Sports-verslaggever Hans Kraay junior merkte op dat Blind zaterdag frisser en sterker oogde dan in de laatste wedstrijden richting het abrupte einde van afgelopen seizoen: “Dit is de Daley Blind van voor die hele vervelende geschiedenis met je hart”, gaf de oud-voetballer aan. Blind: “Nee natuurlijk", gaf de verdediger toe. “Toen ben ik heel snel weer begonnen na mijn blessure, om het zo maar even te noemen. Er was weinig tijd om wedstrijdfit te raken. Toen moesten de wedstrijden snel gespeeld worden.”

“Ik ben niet weggelopen voor de positie die ik heb in het elftal en ik heb mijn verantwoordelijkheid gepakt. Ik was niet wedstrijdfit en ik heb inderdaad toen wat mindere wedstrijden gespeeld”, doelt hij op de periode na zijn rentree. “Nu heb ik dat weer goed op kunnen bouwen en ik voel me ook weer steeds sterker worden.” Kraay junior vroeg zich af of zijn relatief snelle rentree puur voor Ajax was, of misschien voor Ten Hag. “Niet alleen dat, ik wilde zelf ook heel graag. Laat dat duidelijk zijn.”

“Het is ook weer niet zo dat alle wedstrijden slecht gingen, maar er zaten ook momenten tussen die ik daarvoor niet had. Ik had minder kracht en wedstrijdfit was ik gewoon niet. Dat was toen te zien, denk ik. Dat ik weer terug wilde naar het niveau en dat ik dat van mezelf eiste, dat was niet te doen als je niet wedstrijdfit bent. Daar kan ik nu wel naar toe groeien.” Blind was tevreden over het niveau dat Ajax tegen RKC haalde. "Het ging best goed.” Hij speelde voor rust in het hart van defensie, naast Perr Schuurs. “Ik heb al vaker met hem gespeeld. Maar door nog vaker met elkaar te spelen, leren we elkaar beter kennen. Dan gaan we elkaar nog beter aanvoelen.”

Blind vormde twee jaar geleden een koppel met Matthijs de Ligt en speelde vorig seizoen met Joël Veltman aan zijn zijde. “Ik maak ze stuk voor stuk beter”, doelde hij lachend op de transfers die zijn oud-ploeggenoten naar Juventus en Brighton & Hove Albion hebben gemaakt. “Dat zie je maar weer.” Over zijn toekomst of een mogelijke transfer wilde Blind niet veel kwijt, ook al speelt er niets. “Zoals het er nu naar uitziet, blijf ik gewoon bij Ajax. Maar je weet het nooit in het voetbal. Dat ik het naar mijn zin heb, staat buiten kijf. Dat weet iedereen. Er speelt niets op dit moment, dus er is ook geen reden tot paniek.”

Kraay junior had ogenschijnlijk verwacht dat Blind een duidelijk statement zou maken en was verrast door zijn houding. “Ik zeg niks”, antwoordde de Oranje-international op een nieuwe poging van de verslaggever. “Jij stelt de vragen en ik zeg dat er in het voetbal heel veel kan gebeuren. Hoe het er nu naar uitziet, blijf ik gewoon bij Ajax. Maar zoals ik al vaker heb gezegd: je weet het nooit.” Kraay junior: “Lekker hier blijven.”. Blind: “We gaan het zien.” Het contract van de dertigjarige Blind loopt medio 2022 ten einde.