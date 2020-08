Arnold Bruggink herkent specifieke kwaliteit in eerste doelpunt van Antony

Antony is zijn periode bij Ajax zaterdag uitstekend begonnen. De Braziliaanse vleugelspits speelde een helft mee in de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk (6-1 zege) en nam daarin twee doelpunten voor zijn rekening. Analist Arnold Bruggink vertelde na afloop genoten te hebben van de eerste minuten van Antony in het shirt van Ajax. De analist maakt uit de eerste goal van de aanvaller op dat hij niet zelfzuchtig voor het doel is.

Die treffer maakte Antony nadat hij de bal op de rechterflank had ontvangen van Klaas-Jan Huntelaar. De Zuid-Amerikaan dribbelde naar binnen en schoot de bal onder doelman Etienne Vaessen door. "Ik vind dit leuk, omdat hij vanaf het moment dat hij aanneemt alleen nog breed kijkt, om te kijken wie er dan nog in de buurt is", zegt Bruggink bij FOX Sports. "Het is een speler die sowieso heel erg de combinatie zoekt. Dat vind ik mooi."

Ook de 5-1 kwam van de voet van Antony. Ditmaal dook de twintigjarige buitenspeler alert op bij de eerste paal om een voorzet van Nicolás Tagliafico in te tikken. "Bij de tweede goal is hij positie aan het zoeken. Dat zegt ook wel wat, want je kunt ook denken: weet je wat, er staan er zoveel, ik blijf wel iets verder achterin hangen", weet Bruggink. "Hij is in ieder geval wel een jongen die daar gevoel voor heeft. Het is wel veel 'in de bal', hij zoekt altijd de combinatie. Hij is heel vaardig en heeft snel voetenwerk, leuk om te zien."

Bruggink heeft ook direct een punt van kritiek. "Je ziet ook al enigszins waarvan ik denk dat trainer Erik ten Hag het graag zou willen veranderen: op het moment dat je de bal moet afpakken, de zogenaamde 'vijfsecondenregel', wil hij weleens de eerste drie seconden laten lopen. Maar voor hem natuurlijk lekker dat hij meteen twee goals maakt. Ajax had in de tweede helft sowieso veel gretige jongens, Noa Lang bijvoorbeeld ook."