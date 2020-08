Ludovit Reis krijgt geweldig signaal en ziet droom mogelijk uitkomen

Ludovit Reis mag dromen van een Champions League-debuut. Barcelona heeft bekendgemaakt dat de Nederlander is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met Napoli zaterdag. De van FC Groningen overgekomen middenvelder heeft nog geen minuten in de hoofdmacht van de Catalanen gemaakt, maar mag nu door diverse omstandigheden toch hopen op speeltijd.

Barcelona speelde in de heenwedstrijd van de achtste finale met 1-1 gelijk tegen Napoli. Bij de return in het Camp Nou zijn veel spelers afwezig, waardoor trainer Quique Setién kan terugvallen op Reis. Zo zijn middenvelders Sergio Busquets en Arturo Vidal geschorst, terwijl Arthur Melo in de clinch ligt met Barcelona en binnenkort terugkeert van een lang verblijf in Brazilië.

Voor Frenkie de Jong lonkt er een plek centraal op het middenveld. De Oranje-international wordt volgens Spaanse media op het middenveld vergezeld door Ivan Rakitic en Sergi Roberto, die beiden in de wedstrijdselectie zijn opgenomen. Naast de ontbrekende middenvelders moet Setién het ook zonder onder anderen de geblesseerden Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé stellen.